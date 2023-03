Vicepresidenta Francia Márquez aplaude la dictadura cubana y se queja de la democracia colombiana

En entrevista con Vicky Dávila en Semana, la vicepresidenta Francia Márquez se refirió a la situación política de Cuba. Dijo que no considera que lo de ese país sea una dictadura, sino una consecuencia de los bloqueos de EE. UU.

“No pueden tapar el sol con un dedo. Mientras otros países envían tropas y armas a muchas naciones, Cuba envía médicos y eso no lo pueden ocultar. Un país bloqueado por más de 60 años envía médicos”, manifestó la vicepresidenta.

Preguntada por si considera dictadura la situación en Cuba, manifestó que respeta la autonomía y soberanía de cada pueblo. “Y cada pueblo decide cómo se organiza políticamente”. Apuntó que no “no han podido decidir (votar) porque ha estado bloqueada por Estados Unidos”.

Además, cuestionó si en Colombia no se ha tenido dicha figura y explicó que aunque no se ha presentado directamente, los resultados sí lo comprobarían.

“Con resultados donde la inequidad y la desigualdad es la más grande del mundo. (…) Es que la dictadura y la democracia de un país no se mide solo por lo electoral, se mide por las transformaciones sociales y la garantía de los derechos de esa sociedad”, agregó Márquez.

Controversia por los viajes en helicóptero de Francia Márquez

También en diálogo con Semana, la vicepresidenta se refirió a los viajes en helicóptero que viene realizando en los últimos días cuando se dirige hacia su vivienda. Esto por temas de seguridad tras una orden directa del presidente Gustavo Petro.

“Por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante de este país, pues me merezco que el Estado en su conjunto me cuide a mí para yo poder hacer mi trabajo y contribuir al trabajo de todos los colombianos”, manifestó Márquez.

Agregó que el hecho de viajar en las aeronaves no es algo nuevo y es una práctica recurrente entre todos los presidentes y vicepresidentes del país. Por lo anterior cuestionó: “¿por qué a los otros no le hacen escándalo?”.

También envió un mensaje a quienes han criticado sus viajes en helicóptero:

“Lo siento mucho. Que vayan y me demanden si estoy haciendo algo ilegal, pero después de haber vivido un atentado frustrado en la vía que conduce a mi casa, donde me ponen ocho kilos de explosivos, pues no me voy a dar el lujo de facilitarle las condiciones para que me maten más rápido. Pueden llorar, pueden gritar y hacer todo lo que quieran, pero que sea un juez que defina si estoy haciendo algo ilegal”.