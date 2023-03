“Les guste o no, voy a seguir yendo a mi casa en helicóptero”: vicepresidenta Francia Márquez

Luego de la lluvia de críticas que recayeron sobre la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, tras conocerse los continuos traslados hacia su nueva vivienda en helicóptero, al parecer por temas de seguridad y por orden directa del presidente Gustavo Petro, luego del atentado frustrado en la vía que conducía a su residencia.

Márquez está en el ojo del huracán no porque tenga una seguridad mucho más robusta en este momento, sino porque el uso constante de las aeronaves del Estado para ir a su residencia le generarían un costo importante a los recursos del país.

Aunque la vicepresidenta Francia Márquez ya había explicado las razones de sus traslados en helicóptero hasta su casa en la zona de Dapa, en Yumbo; en las últimas horas habló con Semana y lanzó una advertencia a quienes critican que como vicepresidenta, y por salvaguardar su seguridad, haga uso de los beneficios que le otorga el Estado por ser el segundo cargo más importante en el país.

Y por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante de este país, pues me merezco que el Estado en su conjunto me cuide a mí para yo poder hacer mi trabajo y contribuir la trabajo de todos los colombianos.

Sobre el uso de las aeronaves del Estado por seguridad, la vicepresidenta aseguró que es algo que "han hecho todos los presidentes y los vicepresidentes, todos lo han hecho".

Y cuestionó públicamente "¿por qué a los otros no le hacen escándalo?". Márquez ha sido reiterativa al denunciar episodios de discriminación y justamente por esta razón lanzó dardos a quienes critican sus viajes en helicóptero.

"Todos los presidentes y vicepresidentes de Colombia han usado las aeronaves que tiene el Estado a su disposición para su seguridad, todos, sin excepción de ninguno.

¿Entonces porque es la vicepresidenta pobre, que viene de abajo, humilde, no lo puede usar?".

Al mismo tiempo hizo una dura advertencia a quienes critican sus viajes.

La vicepresidente aseguró que durante el fin de semana fue en helicóptero a su casa y regresó a cumplir sus funciones también por aire, y advirtió: "y voy a seguir, las veces que vaya voy a ir en helicóptero, le guste a la élite colombiana o no, yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos que eligieron al presidente".

Sobre presuntos rumores de abrir una investigación por el uso excesivo de los recursos del Estado a través de sus constantes traslados en helicóptero, Márquez dijo:

Lo siento mucho. Que vayan y me demanden si estoy haciendo algo ilegal, pero después de haber vivido un atentado frustrado en la vía que conduce a mi casa, donde me ponen ocho kilos de explosivos, pues no me voy a dar el lujo de facilitarle las condiciones para que me maten más rápido. Pueden llorar, pueden gritar y hacer todo lo que quieran, pero que sea un juez que defina si estoy haciendo algo ilegal.