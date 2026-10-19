Video | Impactante accidente en competencia de motociclismo en Nariño quedó registrado en vivo

Un fuerte accidente se registró durante una competencia de motociclista que se llevaba a cabo en el Centro de Recreación Un Sol para Todos, de Comfamiliar de Nariño, en el municipio de Chachagüí.

El hecho quedó captado por las cámaras de la transmisión oficial en vivo del evento.

Todo empezó cuando mientras uno de los narradores comentaba el desarrollo de la competencia, uno de los participantes apareció a gran velocidad y, en cuestión de segundos, protagonizó el grave choque.

¿Cómo ocurrió el accidente en un evento de motos en Chachagüí, Nariño?

En el video se observa cómo el motociclista se aproxima a una curva sin lograr recuperar el control del vehículo. Según lo que muestra la grabación, la moto avanzaba de manera descontrolada y el participante no consiguió realizar una maniobra que le permitiera retomar la trayectoria del circuito.

En medio del recorrido había varias llantas instaladas en las curvas para señalizar el trazado; sin embargo, el motociclista terminó impactando contra estos elementos y salió expulsado junto con su vehículo, cayendo varios metros más adelante.

La escena ocurrió en medio de la transmisión en directo, por lo que el accidente quedó registrado mientras se narraba la competencia.

¿Qué pasó luego del accidente y qué se sabe del motociclista?

Tras el accidente, integrantes del equipo de logística y personas presentes en el lugar corrieron para socorrer al participante. En la grabación se observa que el hombre permanece casi inmóvil después de la caída, mientras quienes se acercan solicitan la presencia de un paramédico para que reciba atención médica.

Posteriormente, el motociclista habría sido trasladado en ambulancia a un centro asistencial para ser atendido por el servicio de urgencias.

Por ahora, no se cuenta con información oficial confirmada sobre la gravedad de las lesiones ni sobre la evolución del estado de salud del participante. Se espera que las autoridades o los organizadores entreguen un reporte médico que permita conocer su condición.