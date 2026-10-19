CANAL RCN
Colombia Video

Video | Impactante accidente en competencia de motociclismo en Nariño quedó registrado en vivo

El motociclista perdió el control durante una competencia realizada en Chachagüí y salió expulsado de su vehículo.

Valentina Bernal

octubre 19 de 2026
09:09 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un fuerte accidente se registró durante una competencia de motociclista que se llevaba a cabo en el Centro de Recreación Un Sol para Todos, de Comfamiliar de Nariño, en el municipio de Chachagüí.

El hecho quedó captado por las cámaras de la transmisión oficial en vivo del evento.

Video captó una nueva modalidad de robo en bus intermunicipales: delincuentes viajan como pasajeros
RELACIONADO

Video captó una nueva modalidad de robo en bus intermunicipales: delincuentes viajan como pasajeros

Todo empezó cuando mientras uno de los narradores comentaba el desarrollo de la competencia, uno de los participantes apareció a gran velocidad y, en cuestión de segundos, protagonizó el grave choque.

¿Cómo ocurrió el accidente en un evento de motos en Chachagüí, Nariño?

En el video se observa cómo el motociclista se aproxima a una curva sin lograr recuperar el control del vehículo. Según lo que muestra la grabación, la moto avanzaba de manera descontrolada y el participante no consiguió realizar una maniobra que le permitiera retomar la trayectoria del circuito.

En medio del recorrido había varias llantas instaladas en las curvas para señalizar el trazado; sin embargo, el motociclista terminó impactando contra estos elementos y salió expulsado junto con su vehículo, cayendo varios metros más adelante.

La escena ocurrió en medio de la transmisión en directo, por lo que el accidente quedó registrado mientras se narraba la competencia.

¿Qué pasó luego del accidente y qué se sabe del motociclista?

Tras el accidente, integrantes del equipo de logística y personas presentes en el lugar corrieron para socorrer al participante. En la grabación se observa que el hombre permanece casi inmóvil después de la caída, mientras quienes se acercan solicitan la presencia de un paramédico para que reciba atención médica.

Caso ‘Baby Demoni’: revelan impactante hallazgo en la necropsia que apunta a una muerte violenta
RELACIONADO

Caso ‘Baby Demoni’: revelan impactante hallazgo en la necropsia que apunta a una muerte violenta

Posteriormente, el motociclista habría sido trasladado en ambulancia a un centro asistencial para ser atendido por el servicio de urgencias.

Por ahora, no se cuenta con información oficial confirmada sobre la gravedad de las lesiones ni sobre la evolución del estado de salud del participante. Se espera que las autoridades o los organizadores entreguen un reporte médico que permita conocer su condición.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Bogotá

Misterio sobre hallazgo del cuerpo de un hombre que había desaparecido en Bogotá

Asesinatos en Bogotá

Revelan identidad del hombre señalado de asesinar al empresario arrocero Gustavo Aponte y a su escolta en Bogotá

Disidencias de las Farc

Menor reclutada por las disidencias hace tres años logró escapar de los horrores de la guerra

Otras Noticias

Artistas

Luto en la televisión tras muerte de actriz de RBD: Dulce María conmovió con mensaje

La actriz falleció tras enfrentar un cáncer. Su hermano confirmó la noticia y Dulce María compartió un mensaje de despedida.

Dólar

Dólar en Colombia inicia la semana a la baja: así se cotiza este lunes 19 de octubre de 2026

Conozca el precio de la divisa hoy lunes.

Bogotá

Marithea se coronó bicampeona de la Red Bull Batalla Colombia y representará al país en Lima

Junior de Barranquilla

"Somos bicampeones así les duela": jugador de Junior explotó tras eliminación

Enfermedades

El cáncer de mama no siempre avisa con dolor: el llamado de sobrevivientes a otras mujeres