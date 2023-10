En video: alcalde de Bojayá fue captado entregando fajos de billetes a electores

Un día después de las elecciones territoriales de 2023 que se celebraron este domingo 29 de octubre se conoció un video en el que se ve al actual alcalde de Bojayá (Chocó), Edilfredo Machado, con fajos de billetes que estaría repartiendo a los electores del municipio.

En el video no solo se ve al alcalde entregar los billetes a varias personas, sino que además se logra escuchar parte de una conversación que evidenciaría que el dinero estaría siendo entregado con fines políticos.

De acuerdo con la información conocida por Noticias RCN, Edilfredo Machado recorrió el municipio en una motocicleta entregando dineros a los electores, al parecer, a cambio de darle indicaciones sobre por quién votar.

Lo que les decían a los electores a cambio de dinero en Bojayá

Aunque en las imágenes se puede ver que no es el alcalde de Bojayá quien entabla la conversación con lo que serían dos electores, sí queda claro que hablan de votos.

Esta es parte del diálogo con algunas personas que recibieron dinero presuntamente por favores políticos.

-Presunto comprador: ¿Ya se verificó mijito?

-Elector: Mesa1.

-Tercera persona: Yo voy con él

-Presunto comprador: ¿Usted ya votó?

-Elector: No, no he votado

-Presunto comprador: Corra

-Presunto comprador: Hágale pues

-Presunto comprador: Me muestra los dos votos cuando salga

-Elector: Hágale papi

Alcalde de Bojayá entregó fajos de plata a electores

En una motocicleta se ve al alcalde que vestía una camisa azul a rayas blancas y un jeans entregar a un hombre de camiseta blanca un fajo de billetes desde la más alta denominación.

Por el momento no hay certeza de que el dinero que entregaba Edilfredo Machado era para la compra de votos de un candidato en particular.

Sin embargo, se maneja la versión de que el sucesor de su cargo, con el 60,52% de los votos, Hailton Perea Chaverra, por el Partido Liberal, podría tener su respaldo.