¿Censuraron en la JEP a Sigifredo López? Video de la polémica audiencia

¿Censuraron en la JEP a Sigifredo López? Esa duda queda en el aire, luego de que en una audiencia el exdiputado tuviera una fuerte discusión y le silenciaran el micrófono.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes durante una audiencia reservada de la JEP en la que exguerrilleros de las Farc respondían preguntas específicas de algunos familiares de los diputados del valle asesinados, y del exdiputado sobreviviente, Sigifredo López.

La discusión se desató por algunas preguntas que hizo Sigifredo López frente al secuestro y posterior asesinato de sus compañeros. La procuradora delegada cuestionó la forma de preguntar del exdiputado, teniendo en cuenta su posición de víctima.

Sigifredo López: “Qué fue lo que ella dijo, para que seamos precisos, repitamos la grabación”.

JEP: “Nada en la ley impide que usted se representé a sí mismo, lo que le estoy pidiendo es que si lo va a hacer lo haga conforme al proceso que ha regido las versiones en el macrocaso 01desde el 2018”.

Sigifredo López: “Prefiero hacerlo yo mismo”

Magistrada JEP: “Vamos a suspender”

Sigifredo López: “No puedo ejercer mis derechos como víctima, le ruego el favor me autorice y me retiro”

Magistrada JEP: “Suspendemos para un receso”

Víctimas critican escena en la JEP

La escena en la JEP fue criticada por algunas víctimas de las Farc, quienes pidieron respeto por la condición de Sigifredo López, secuestrado por las Farc.

“Si las víctimas no vamos a tener verdad, reparación, justicia y no repetición, no entiendo para qué tenemos a la JEP y todo el aparato de Justicia transicional”, puntualizó Ximena Ochoa, víctima de las Farc.