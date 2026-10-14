Video | Captan a motociclista en Bogotá tomando cerveza mientras espera el cambio de luz de semáforo

Un reciente informe publicado por la Federación de Aseguradores Colombianos asegura que las motocicletas están involucradas en el 89% de los siniestros reportados en el país. Realización de maniobras indebidas, irrespeto a las normas de tránsito o conducir bajo los efectos del alcohol son algunas de las acciones que realizan los motociclistas y que pueden provocar accidentes fatales.

El video habría sido grabado en la mañana del viernes 9 de octubre en el barrio El Galán, localidad de Puente Aranda en Bogotá.

Captan en video a motociclista en Bogotá conduciendo con cerveza en la mano

Recientemente, fue publicado en la red social X un indignante video que muestra la irresponsabilidad de un conductor de una moto en compañía de un carro que también está cometiendo un reprochable acto de imprudencia en las calles de Bogotá.

En las imágenes se observa a un motociclista con lo que parece ser una lata de cerveza en la mano mientras espera el cambio de color del semáforo y está conversando con personas que están dentro de un carro a su lado; Mientras el conductor espera encima de su moto hablando con las personas del carro, toma de la lata en total tranquilidad y sin temor a ser detenido por un agente de tránsito.

Una vez el semáforo cambia, el infractor le entrega la lata de cerveza a alguien dentro del carro y arranca, poniendo en peligro su vida y la de otros automóviles en caso de encontrarse en estado de embriaguez.

Movilidad Bogotá responde al video indignante

La Secretaría de Movilidad de Bogotá, a través de su cuenta de X, respondió a la publicación del video: "Rechazamos este tipo de conductas que ponen en riesgo la vida de los demás. Con esta información, nuestro equipo de control actuará en función de sancionar a quienes no cumplen con la norma", informó.

Además, los usuarios pidieron que se tomen medidas severas contra la persona infractora a partir de las placas que se pueden observar con claridad en el video.