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Adulta mayor murió arrollada por una moto en Medellín: implicados escapaban tras un robo

En video quedó registrado en el que los delincuentes la arrollaron mientras la mujer iba a su casa.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 07 de 2026
01:40 p. m.
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Gloria Agudelo Osorio falleció a los 70 años luego de ser víctima de un accidente de tránsito que se presentó en la noche del martes 6 de octubre en el barrio La Milagrosa, comuna 9 de Medellín.

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El siniestro se presentó cuando faltaban apenas entre 60 y 70 metros para que Agudelo llegara a su vivienda, en la que reside con sus hermanos, después de asistir a una clase de gimnasia para adultas mayores.

Mujer se devolvía tras una clase de gimnasia

Las autoridades investigan a los dos jóvenes responsables, quienes intentaron escapar con rapidez en la motocicleta luego de cometer un hurto en el mismo sector.

Por medio de las cámaras de seguridad, quedó grabado el momento exacto de la tragedia. Se observó a la mujer caminando tranquilamente y mirando a su alrededor mientras varios automóviles transitaban con una velocidad prudente.

Inesperadamente, apareció la motocicleta y Agudelo no alcanzó a tener tiempo para reaccionar. Acto seguido, fue embestida y luego los vecinos quemaron la motocicleta en la que iban los responsables.

Otro accidente en Medellín

La familia de la mujer habló con Noticias RCN y expresó su rechazo por lo ocurrido. Sus hermanos denunciaron el peligro que afrontan los peatones en el barrio por la irresponsabilidad de los motociclistas que no respetan la velocidad y ocasionan accidentes de esta índole.

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“Que el tránsito tome mejores medidas y que caiga la ley contra ellos”, este fue el pedido de su hermano Carlos Mario Agudelo.

En el barrio Santa Mónica se presentó otro accidente, el cual dejó una víctima mortal y una mujer lesionada. Resulta que el conductor de una moto implicado iba presuntamente bajo los efectos de sustancias y licor.

Al parecer, invadió el carril y, por el exceso de velocidad, se chocó con otra motocicleta. La parrillera terminó lesionada.

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