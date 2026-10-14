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Video | Motociclista lanzó una enorme piedra contra un bus del MIO en Cali destruyendo su vidrio trasero

El hombre sacó un escombro de una mochila y lo arrojó dos veces contra el vehículo de transporte público.

Valentina Bernal

octubre 14 de 2026
03:50 p. m.
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Un nuevo caso de vandalismo contra el sistema de transporte público de Cali quedó registrado en video. Las imágenes muestran a un hombre que se moviliza en motocicleta y ataca con una enorme piedra un bus padrón del MIO, en hechos ocurridos en el oriente de la capital del Valle del Cauca.

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Según los reportes de Metro Cali, la entidad llega a registrar hasta 70 ataques vandálicos de diferentes tipos al mes.

Así fue el ataque de un motociclista contra el bus del MIO

En la grabación se observa al motociclista mientras se acerca lentamente al vehículo de transporte público. El hombre lleva una mochila de la que saca un pesado escombro y espera el momento en que el bus se detiene para ejecutar el ataque.

Una vez queda ubicado detrás del automotor, desciende de la motocicleta y lanza la piedra contra uno de los vidrios posteriores. Sin embargo, el objeto rebota y la ventana no se rompe con el primer impacto.

Lejos de abandonar el lugar, el hombre recoge nuevamente el escombro y lo arroja por segunda vez, esta vez con mayor fuerza. El segundo golpe termina destrozando el vidrio trasero del bus.

Metro Cali reporta hasta 70 ataques vandálicos al mes

Este hecho se suma a los episodios de vandalismo que afectan la operación y la infraestructura del sistema de transporte masivo de Cali.

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De acuerdo con las cifras reportadas por Metro Cali, los buses del MIO pueden ser blanco de hasta 70 ataques vandálicos mensuales. Estos hechos comprenden diferentes modalidades de agresión contra los vehículos y representan un problema para la prestación del servicio.

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