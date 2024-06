En video: dos profesoras fueron víctimas de paseo millonario en Bogotá

En Bogotá se registró un nuevo temible caso de inseguridad. Dos profesoras que planeaban volver a sus casas sanas y salvas, vivieron uno de los momentos más trágicos de su vida después de que se subieron a un taxi.

El conductor que las recogió permitió que se subieran otros tres hombres al vehículo y entre todos no solo las robaron, sino que las golpearon y las amenazaron con quitarles la vida.

Johanna, una docente de un colegio privado del norte de Bogotá, salió a disfrutar de una cena junto a una de sus colegas y otros amigos. El encuentro se llevó a cabo en la Zona T y finalizó sin inconvenientes.

Tras terminar de departir, las dos profesoras tomaron un taxi en esa zona de la ciudad, pero en la calle 85 comenzaron a vivir un terror inesperado. Tres hombres más ingresaron al vehículo, uno se ubicó en la parte de adelante, los otros dos en la de atrás y comenzaron a intimidarlas con armas cortopunzantes.

“Nos empezaron a cortar las manos y a enterrarnos cuchillos. También nos decían que nos iban a matar”, reveló Johanna.

Yo le decía que tenía un bebé de seis años y que no me mataran porque él todavía me necesitaba.