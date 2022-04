Video del momento exacto en que le salvan la vida a una mujer en Barranquilla

El impresionante momento fue registrado por una cámara de seguridad del establecimiento ubicado en el barrio Las Nieves, en la capital del Atlántico.

El incidente ocurre cuando súbitamente se desprende de la pared una vitrina de vidrio y se desploma en el lugar donde estaban tres mujeres. Dos de ellas se percatan de lo que estaba por pasar y de manera intuitiva, Evelyn Yepes, salva a la mujer que estaba al lado.

Pese a que la mujer estaba a espaldas de la vitrina logró ver que estaba en peligro y antes de salvarse, intuitivamente haló a la mujer que estaba a su lado, y le salvó la vida, pues la enorme vitrina de vidrio cayó justo en el lugar donde estaba ella.

En un abrir y cerrar de ojos esa parte del establecimiento comercial quedó totalmente destruida.

Los testigos quedaron impactados al ver que ninguna de las dos mujeres salió lesionada.

Se trata de Evelyn Yepes, una barranquillera que no logra salir del asombro de lo ocurrido.

En una acción instintiva, Evelyn haló del brazo a la mujer que estaba a su lado con una precisión y fuerza indescriptible y se impulsó hacia atrás evitando que la vitrina les cayera encima. Sin embargo, la estructura de vidrio se desplomó a escasos centímetros de la ‘spiderwoman’, como la bautizaron los testigos del hecho.

Tras lo ocurrido, el personal del establecimiento ubicó la grabación y Evelyn no entiende cómo pudo reaccionar así.

No he parado de verlo, lo veo y no lo creo. Todo fue en cuestión de segundos. Milagrosamente salimos bien de ese accidente. Dios me mostró su amor y su misericordia con nosotras, expresó la mujer en sus redes sociales.