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VIDEO | Estela de humo que dejó bus del Sitp en las calles de Bogotá alertó a concejal: Transmilenio respondió

La empresa de transporte masivo se comprometió a llevar un seguimiento del caso.

Foto: @Sandra_ForeroR / X
Foto: @Sandra_ForeroR / X

Noticias RCN

junio 22 de 2026
09:20 p. m.
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Gran inquietud generó en redes sociales el video de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) que, a su paso por Bogotá, iba dejando una alarmante estela de humo, en la jornada del lunes 22 de marzo.

En un video compartido por la concejala y urbanista Sandra Forero, se observa la nube de humo que sale del vehículo mientras avanza por la ciudad, lo que no solo genera inquietud entre los ciudadanos por su impacto ambiental, sino también por el peligro que pudo haber representado en las vías.

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La cantidad de material que desprendía no solo parecía dificultar su conducción. Otros vehículos, peatones y ciclistas quedaron en medio de la nube de humo, sin poder ver o respirar bien.

Forero cuestionó en sus redes ¿qué hacer con el bus? a las secretarías de Gobierno, Ambiente y Movilidad. Y Transmilenio no tardó en responder.

¿Qué dijo la empresa Transmilenio sobre el caso registrado en redes?

A través de un comunicado de prensa, la empresa de transporte masivo indicó que, “una vez conocido el caso, se activaron los protocolos de atención y el vehículo fue retirado hacia el patio correspondiente para realizar la respectiva inspección técnica”.

De momento, el concesionario responsable del vehículo, ETIB, se encuentra adelantando una serie de revisiones mecánicas “con el fin de identificar las causas del incidente y garantizar que el vehículo cumpla con todas las condiciones de seguridad”, antes de regresar a las calles.

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Además, Transmilenio informó que “sus concesionarios mantienen controles permanentes sobre la flota para asegurar la adecuada prestación del servicio y atender de manera oportuna cualquier novedad operativa o técnica que se presente”.

La empresa de transporte masivo se comprometió a seguir de cerca el caso y mantener informada a su comunidad, velando por la seguridad de los usuarios y la prestación de un servicio de calidad.

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