Exministro de Defensa Iván Velásquez es investigado por acercamientos con el Clan del Golfo

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar contra cuatro exfuncionarios del Gobierno nacional por los acercamientos que sostuvieron con el Clan del Golfo en el marco de las denominadas mesas de diálogo.

La actuación disciplinaria busca establecer si, durante esas gestiones, los exfuncionarios presuntamente excedieron las funciones que les correspondían o incluso actuaron en contravía de la ley.

Por ahora, el proceso se encuentra en una etapa preliminar, lo que significa que el Ministerio Público comenzará a recopilar información y verificar los hechos antes de determinar si hay lugar a una investigación disciplinaria formal.

¿Quiénes son los exfuncionarios contra quienes se abrió la indagación?

La decisión de la Procuraduría cobija a cuatro exfuncionarios:

Iván Velásquez Gómez.

Iván Danilo Rueda Rodríguez.

Jorge Lemus.

Ricardo Rey Rosanía.

El organismo de control revisará la participación que cada uno tuvo durante los acercamientos adelantados con el Clan del Golfo dentro de las denominadas mesas de diálogo.

¿Qué busca establecer la Procuraduría?

De acuerdo con la información conocida, la Procuraduría pretende determinar si las actuaciones de estos exfuncionarios estuvieron ajustadas a las funciones que les otorgaba la ley o si, por el contrario, habrían sobrepasado las competencias de sus cargos.

Asimismo, verificará si durante esos acercamientos con el Clan del Golfo se presentaron actuaciones que, presuntamente, pudieron ir en contra del ordenamiento jurídico.

La apertura de una indagación preliminar no significa que exista una responsabilidad disciplinaria establecida, sino que corresponde a una fase inicial en la que el organismo de control recopila pruebas y analiza los hechos para determinar si existen méritos para avanzar en el proceso.