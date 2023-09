Video: los detalles de la prueba de polígrafo a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia

Son tres horas y diez minutos los que dura la prueba del polígrafo realizada a Marelbys Meza, quien durante cinco meses fue la niñera del bebé de la entonces jefe de gabinete Laura Sarabia y su esposo Andrés Parra, por la pérdida de un dinero de la maleta de la funcionaria.

Por primera vez se conoce el video del procedimiento del polígrafo realizado por John Sacristan, en el que advirtió que la prueba era voluntaria y de puño y letra de la misma Marelbys le hizo llenar el consentimiento.

El procedimiento comenzó con la pregunta: “¿Sabe por qué estamos acá? Marelbys después se refiere la maleta dejada por una teniente de la Policía en el apartamento de Laura Sarabia el viernes 27 de enero de 2023.

“Ese viernes la maleta, según el relato de Marelbys, se quedó en ese sofá gris de la sala del apartamento hasta la noche del domingo 29, cuando se perdió el dinero, y así se lo dijo al poligrafista.

Según el relato de la niñera, ni ella ni Sarabia ni Parra le dieron importancia al maletín hasta el domingo. Y luego fue citada a la casa. “Se me vino la sangre por la nariz. O sea, uno se asusta porque se pregunta ¿qué pasó?, pero él en ese momento no me dijo que era dinero”. La niñera llegó al apartamento y de inmediato negó su responsabilidad en los hechos.

Los investigadores de la policía tomaron su declaración y posteriormente se encontró cara a cara con sus exjefes, Laura Sarabia y Andrés Parra. “Entonces después don Andrés me dijo: ‘Mari, vete a la casa y yo te aviso cuando es el tema del polígrafo para que vaya”, afirmó Meza.

La primera parte de la prueba terminó con una constante negativa por parte de Marelbys Meza, niñera de Laura Sarabia, sobre la pérdida del dinero, y el poligrafista que insistentemente buscaba una verdad. la segunda parte de la prueba revela un olvido de Marelbys. Ella si tomó el maletín.

