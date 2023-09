Máximo Noriega habla de su polémica llamada con Day Vásquez: “La intención era que me pusieran preso”

En la audiencia de imputación de Nicolás Petro y Day Vásquez sonaron varios nombres. 26, para ser exactos. Uno de ellos fue el de Máximo Noriega, excandidato a la Gobernación de Atlántico y un político de vieja data en la costa colombiana. Una polémica llamada lo puso en el caso.

“Él (Nicolás Petro) ha cogido plata, le ha recibido a Besaile, al de Redsalud, otra vez le recibió plata a ‘Santa’ Lopesierra, Máximo, yo sí sé”, le dijo la expareja de Petro Burgos al político en la conversación que reveló el fiscal Mario Burgos en la diligencia.

Puede leer: David Teleki renunció como abogado de Nicolás Petro

Esto le costó a Noriega su aval para las elecciones regionales, pues este fue revocado por la Colombia Humana luego de que se conociera la cercana relación que, al parecer, tenía con el hijo del presidente que hoy está siendo investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En NotiasRCN.com buscamos a Noriega para preguntarle por esta llamada y su presunto vínculo con el caso de Nicolás Petro. El jefe político aseguró que no conocía las presuntas actividades delictivas del exdiputado de Atlántico, y que su relación era únicamente política. También se refirió a Day Vásquez y un supuesto complot con los Char.

Noticias RCN: ¿Qué le dijo la Fiscalía sobre un supuesto vínculo con el caso de Nicolás Petro?

Máximo Noriega: Hay una certificación de la Fiscalía en la que dicen que no tengo procesos abiertos en los delitos que se le imputan a Nicolás Petro.

¿Por qué pide esa aclaración de la Fiscalía?

He sido víctima de un complot político en donde había un objetivo central que era que sectores alternativos en Atlántico no tuvieran candidato propio a la Gobernación. Frente a eso, se utilizó la relación que tenía con Nicolás Petro. La Fiscalía no me ha vinculado, pero mucha gente lo empleó como pretexto para decir que a Máximo no se le ha dado el aval. También trataron de decir que yo estaba envuelto de ese tipo de situaciones, como si fuera artífice, y lo que yo he sido es una víctima de un conflicto de una pareja que manejó de manera inadecuada una separación y yo salí afectado, pero lo que me dolió es que mucha gente usó eso para sacarme de la proyección política. El representante Agmeth Escaf dijo que era inadecuado que me entregaran el aval, lo habló con el Polo y con Eduardo Noriega. Alguna gente le copió, entonces terminaron escurriéndome a mí a pesar de que había ganado una consulta interna.

Frente a ese ataque perverso, y con el ánimo de que solo participen en la candidatura los del clan Char, infiltraron a la Colombia Humana y al Pacto Histórico en cabeza de Agmeth Escaf que es muy cercano a la casa Char y tomaron esa decisión de quitarme del debate electoral de manera injusta.

Yo en los últimos años siempre he estado en labores sociales y trabajando en sectores alternativos, y de esos, 16 años con Petro. Fue injusto y perverso para mí y mi familia.

¿Ahora su esposa es candidata a la Gobernación de Atlántico, por qué?

Desde Fuerza Ciudadana me ofrecieron el aval a mí porque Colombia Humana me lo estaba negando, pero como había participado en una consulta interna, incurriría en doble militancia. Cuando Fuerza Ciudadana me lo ofrece, me dijeron que no se podía, de ahí surge la propuesta de Verónica Patiño de asumir esa candidatura, entonces se inscribió y se les dañó el plan de los clanes que están infiltrando al Pacto y a Colombia Humana de que no hubiera alternativos. Su candidatura está cogiendo mucha fuerza.

¿Qué otros nombres hacen parte del complot del que usted habla?

Un trío que debe tener respaldo de alguien que no he podido precisar quién es. Alfredo Varela, Agmeth Escaf y Eduardo Noriega. Los tres presionaron directivos del Pacto diciendo que yo tenía problemas de orden ético. Alfredo Varela era supuestamente un candidato alternativo, pero todo el mundo sabe en Atlántico que él es el plan B de la casa Char. Fue concejal de Cambio Radical y funcionario del Partido de la U. Mostrarlo como alternativo es la burla más grande.

¿A quién se refiere en la llamada con Day cuando habla de Verónica?

Mi esposa se llama verónica Patiño, me refería a ella

¿Day dice que usted es una ficha clave en todo esto, que puede decir de esto?

El hecho de que no esté vinculado a pesar de la intención de que me vincularan, o sea la intención era que me pusieran preso, pero la Fiscalía señala que en este momento no tengo ninguna vinculación. Los abogados me han dicho que trate de no hablar de las investigaciones de esta señora en medios porque podría constituirse algo que cree debate, incluso jurídico. La intención de ella y de muchos era sacarme de la política, pero también que tuviera repercusiones jurídicas.

Todo el mundo conoce quién financia todas las actividades alrededor de la gente que me atacó y que sirvió para hacerme daño. Utilizaron esta situación personal entre Nicolás y su exesposa para hacerle daño al presidente y a mí de paso.

Si yo me hubiera inscrito la contienda se definiría hoy entre Eduardo y yo. Él ya fue gobernador dos veces, entonces tiene un desgaste natural. La gente me hubiese dado la oportunidad a mí.

¿Quién financió el complot del que usted habla?

Todo el mundo sabe el acercamiento de Daysuris con la familia Char. Es de conocimiento público.

¿Cómo era su relación con Nicolás Petro y Day Vásquez antes de todo este escándalo?

Yo era amigo de Nicolás antes de que conociera a Daysuris en 2010. Cuando tuvo la primera campaña presidencial de Gustavo Petro viajé por todo el Caribe con él y en ese recorrido conocí a Nicolás, pero él no estaba muy activo en el asunto político. Ya en el 2018 lo vi más activo y me acerqué más a él. Luego me sorprendo de que me anuncia que quiere hacer política en Barranquilla, y quiere que lo ayude, no solo yo sino otros actores cercanos al papá. Yo le digo que por qué allá si él es de Ciénaga y me dice que porque se acaba de casar con una barranquillera. Ahí surge la relación con él y luego conocí a Day porque era su compañera.

¿Sabía de las actividades criminales a las que presuntamente se estaba dedicando Nicolás?

Pues esas actividades, él tiene que probarlas a la Fiscalía y defenderse, pero yo no tenía la menor idea. No tengo que ver ni con contratos ni organicé actividades que tuvieran que ver con una cosa ilícita. Nicolás tiene una relación conmigo exclusivamente para orientar su trabajo político. Me decía Máximo qué te parece esta propuesta o acuerdo. Nunca de negocio o inversión porque yo no soy empresario. Yo tengo dos propiedades. Vivo en mi casa hace 30 años, es mi propiedad patrimonial familiar y un carro, un Renault. No tengo fincas, no tengo un yate ni carro de alta gama, no tengo ganado, nada. Sería un pésimo asesor para esa materia.

Hay dos dinámicas en mi vida profesional. Profesor universitario y dirigente político, para eso él se acercó a mí. Lo demás no sé a quién tendría de asesor, pero yo no. No sé hacerlo y lo hubiera llevado a un fracaso.

¿En esa llamada con Day, en la que ella dice, “aquí todos estamos robando”, usted no sospechó?

Pues no, ella siempre utilizaba un lenguaje muy fuerte hacia Nicolás y a los actores que hacían parte de las alcaldías y la Gobernación. Ella tiene el concepto generalizado, el de que todos los que están en el sector público roban. Eso es algo generalizado que dicen todos los barranquilleros, incluso aquí hay un dicho de que son mandatarios buenos porque roban, pero hacen. Estoy en contra de eso. Pero no sé a qué se refería absolutamente, de pronto es un decir.

¿Ha hablado con Nicolás Petro después de la audiencia?

No he hablado con Nicolás Petro porque dentro de sus restricciones le pidieron no hacer contacto con políticos, yo soy actor político y mi esposa es candidata.

¿Qué sabe del supuesto ingreso de dineros irregulares a la campaña de Gustavo Petro?

No solamente no sé, sino que percibo que hay un plan para dañar la imagen de Petro, desprestigiarlo y evitar que la Colombia Humana gane alcaldías. En dos años y medio hay campaña de Presidencia y la primera estrategia es desprestigiar al Gobierno para evitar que él o alguien cercano concurse para la Casa de Nariño.

¿Por qué su mismo hijo es el que dice esto?

Pues eh, él tendrá que probar lo que dijo y si efectivamente tiene alguna prueba. Eso es materia de investigación, no quiero referirme a esas cosas.

¿Quiere gobernar a través de su esposa?

Mi esposa ha estado al lado mío, no subyugada a mí. Fue dirigente de la Universidad de Atlántico, es una mujer preparada, administradora de empresas y empresaria especialista en economía solidaria. Nunca ha sido empleada sino emprendedora. Eso lo dicen los machistas y quienes no valoran a las mujeres.

¿Ha hablado con Day después de las elecciones?

Nunca más.

¿Qué responde Daysuris Vásquez?

Este medio también buscó a Day Vásquez para preguntarle por los señalamientos de Noriega. La expareja de Nicolás Petro reitera que sus afirmaciones son verdaderas y que están soportadas con pruebas. Dice también que fue el excandidato quien le pidió acercarlo con el clan Char.

“Mi intención siempre fue decir la verdad y la verdad es que él sí recibió esos dineros. Ahí están los audios, hay audios donde el señor Máximo Noriega dice que: si fulanito le da 1 peso, 1 peso le entrega a Nicolás, que, si le dan 5 pesos, 5 pesos le entrega a Nicolás”, dijo.

“Yo jamás mencioné a nadie sin que tuviera nada que ver. Nadie ha estado detrás de mí, nadie nunca me ha dicho: tienes que hacer esto o tienes que decir esto otro. Fue él quien en algún momento me pidió que lo acercara a los Char para hacer un acuerdo con ellos. Y esos audios están”, agregó.