El último mensaje de Álvaro Córdoba antes de su extradición: lo grabó desde la cárcel

Álvaro Córdoba es extraditado este jueves a los Estados Unidos, donde deberá responder ante una Corte de Nueva York que lo acusa del delito de narcotráfico.

Se encontraba recluido en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, desde donde grabó un video antes de su extradición.

“Enviarle un mensaje a mi madre, que ya es de avanzada edad, tiene 90 años; a mi señora, que atraviesa una grave enfermedad y está en un tratamiento de un cáncer súper agresivo que la ha tenido al borde de la muerte; y a mis hermanos”, expresó el hermano de la senadora Piedad Córdoba.

“Decirles que los quiero entrañablemente. Agradecerles el acompañamiento en este duro trance que me han hecho, en este proceso por el que me ha tocado pasar. Y especialmente a mi hermana Piedad Córdoba, senadora del Pacto Histórico y quien ha tenido que sufrir la traición de sus supuestos compañeros de bancada, quienes solo por luchas del poder y por ambiciones han olvidado sus propias luchas de la izquierda”, agregó Córdoba Ruiz.

#Ultimahora 👉El Inpec confirmó que Álvaro Córdoba ya fue entregado a la DEA y el vuelo partirá aproximadamente a las 8 de la mañana. Así se despidió de su familia. #extradición pic.twitter.com/bEY4YKGr7w — HSB Noticias (@HSBnoticias) January 19, 2023

Finalmente, Álvaro Córdoba expresó: “Me entristece mucho la situación por la que se pasa, porque prácticamente la exposición mediática en la que me han puesto a mí, producto de un entrampamiento y que prácticamente lo han articulado de tal forma que no hay día que no salga yo en medios de comunicación”.

Córdoba Ruiz fue detenido a principios de febrero del año pasado en Medellín, con dos personas más que, al parecer, pertenecían a las disidencias de las Farc. Él ha asegurado que “no hay pruebas en su contra” y que por esa razón dudaba de la extradición.

Por su parte, la senadora Piedad Córdoba ha afirmado que “la situación de su hermano ante la ley se debe a un ‘montaje judicial’ y una persecución política en contra de ella y de toda su familia. Agregó además que no existen pruebas que demuestren el vínculo de su hermano con el narcotráfico”.