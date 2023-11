Adidas lanzará una nueva camiseta de la Selección Colombia

Adidas es la marca de ropa deportiva que ha hecho las camisetas de la Selección Colombia desde el año 2011. La marca alemana ha lanzado las distintas prendas deportivas del equipo nacional durante los últimos 12 años, y todas las camisetas oficiales de los torneos desde ese entonces, incluyendo Copa América (2011, 2015, 2016, 2019 y 2021), y Mundiales (2014 y 2018).

En este tiempo, Adidas ha lanzado distintos diseños que han sido aclamados, otros criticados, pero se han mantenido como la marca de ropa de la Selección Colombia. Cabe destacar que también han sacado ediciones especiales de camisetas, como ocurrió en 2016 para la Copa América, donde Colombia vistió como primer uniforme una camiseta blanca, saliéndose de su tradicional color amarillo.

A falta de hacerse oficial, fueron filtradas una fotografías que muestran unas prendas de una nueva colección retro de la Selección Colombia y otros equipos del mundo.

Cabe destacar que estas prendas no serán utilizadas en ninguna competición oficial, y es ropa de vestir, no para practicar deporte de alto rendimiento.

Vea la foto:

Yes, I get everyone will lose their minds over the Adidas Originals Argentina 94 & Germany 96 releases today - but I’m hanging tight to Dec 1 when the Mexico, Chile & Colombia Retro shirts are out … that white Mexico one is beyond amazing!!! pic.twitter.com/WEfNxzuvEx