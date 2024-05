Juan David Zapata le 'lanzó dardos' a Isabella Santiago: roces después de La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos Colombia está que 'arde'. El reality del Canal RCN y la app de ViX quedó con sus últimos ocho participantes, tras la sorpresiva y emotiva eliminación de La Segura. Celebridades que pasaron por esta producción han ido revelando ciertas infidencias. Ese fue el caso de Juan David Zapata, quien habló de Isabella Santiago.

Zapata, reconocido deportista paisa, forjó una amistad con la exreina de belleza venezolana. Sin embargo, esa cercanía empezó a deteriorarse y las celebridades en cuestión no terminaron en los mejores términos. Recordemos que el atleta, de 28 años, fue el noveno eliminado de la Casa.

Santiago, quien terminó siendo expulsada de la producción por incumplir con las normas de convivencia luego de una fiesta, se mostró afectada tras su salida.

¿Qué dijo Juan David Zapata sobre Isabella Santiago en La Casa de los Famosos?

"Bueno, respondiendo a la pregunta, querido José, pues de unas semanas para acá me cambió mucho la perspectiva que tuve frente a Isabella Santiago, porque al principio era una persona a la cual yo era muy cercano y de cierta manera apreciaba, pero de algunas semanas para acá como que me cambió la perspectiva de ella", empezó diciendo el antioqueño, en conversación con 'Yo, José Gabriel'.

"Después estando afuera, digamos como que pude corroborar muchas cosas con las cuales vi que no era sincera, entonces ella es la persona con la que digo que no le puedo creer", concluyó.

¿Qué dijo Isabella Santiago tras su expulsión en La Casa de los Famosos?

"Estoy bien amigos y público hermoso que me sigue y me está apoyando en este momento. No ha sido fácil. No puedo resistir las lágrimas que corren por mi rostro. Felicidad y tranquilidad la que siento con cada uno de sus mensajes. Son el mejor regalo de esta experiencia", señaló la actriz nacida en Caracas, de 31 años.

"Muchas gracias por el apoyo, empatía y cariño que me han demostrado", sentenció la ganadora de Miss International Queen de 2014.