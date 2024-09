Alberto Gamero no pierde la fe en Falcao: "Nos va a ayudar a lograr lo que queremos"

Radamel Falcao Gacía no ha tenido el arranque que soñaba con Millonarios. El experimentado delantero samario, de 38 años, ha recaído en una seguidilla de lesiones, las cuales le han impedido tener continuidad con el 'embajador'. El 'Tigre' sufrió un nuevo percance físico en el Estadio Palogrande; sin embargo, Alberto Gamero no 'bajará los brazos' y espera mucho de él.

El exjugador del Manchester United, AS Monaco y Atlético de Madrid no tenido suerte desde su llegada a Bogotá. Primero, sufrió una fractura de dedo, la cual lo tuvo alejado de las canchas por 29 días (se perdió tres compromisos). Posteriormente, fue diagnosticado con una lesión en su gemelo y estuvo cinco días apartado del grupo (no disputó un compromiso).

Pues bien, durante el duelo contra Once Caldas "presentó una lesión miotendinosa del gastrocnemio medial de su pierna derecha". Millonarios se reservó el tiempo que estará inhabilitado, pero se perdería los próximos nueve duelos del 'azul'. El goleador histórico de la Selección Colombia, quien igualó la marca (346) de Víctor Hugo Aristizábal tras su anotación a Patriotas, se perdería lo que resta del 'todos contra todos'.

Alberto Gamero confía en el profesionalismo de Falcao

"Son tiempos de evolución. Así como puede estar en el menor tiempo posible, puede estar en el mayor tiempo posible. Muchas veces hace parte de una muy buena recuperación de un jugador. Falcao es una persona muy profesional, él sabe que sus terapias de mañana y tarde le van a acortar el tiempo. Nosotros estamos esperando la evolución de él", empezó diciendo el DT samario.

Millonarios "tiene la fe intacta" con Falcao

"Estamos muy esperanzados en él. No siempre el goleador es que el que en todo momento hace goles, hay goleadores que ayudan a jugar en equipo y ayudan a hacer goles. Hoy nuestros goleadores son Daniel Cataño y Danovis Banguero. Estamos todavía con la fe intacta en que Rada nos va a ayudar a lograr lo que queremos", concluyó 'Tito'.