Periodista criticó a Alberto Suárez, y el DT se paró en la raya: "Te va a dar un infarto"

El Real Cartagena modelo 2024 está armado para ser candidatísimo a lograr el ascenso a primera división a final de año. Alberto Suárez fue el técnico elegido para darle altura al equipo junto a una gran nómina encabezada por Teófilo Gutiérrez, Luis Sandoval, Juan Camilo Angulo y Christian Marrugo.

El equipo no ha cumplido con las expectativas al máximo, pero va cogiendo forma con el tiempo y está en los puestos altos de la tabla con 12 puntos tras tres victorias, tres empates y una derrota. Este lunes pudo llegar a 14 unidades para ponerse a una del líder Huila, pero empató con Unión Magdalena un partido que iba ganando 0-2 y es cuarto en la tabla.

Periodista malintencionado buscó provocar a Alberto Suárez

Más allá de que el partido estuvo movido, lo que más se habló del Real Cartagena vs. Unión Magdalena ha sido lo que se vivió en la rueda de prensa del conjunto 'heroico'. Un periodista de Santa Marta que cubre al 'ciclón bananero' le hizo una pregunta malintencionada a Alberto Suárez, lo que desató su furia. Contexto: el comunicador desde hace años viene 'acosando' al entrenador en cada rueda de prensa en Santa Marta por su pasado en el Unión.

"No he asistido a ninguna rueda de prensa, pero hoy me da la papaya. ¿Cuál es el resentimiento con estos colores y con el Unión Magdalena?", preguntó el periodista Goodnar García.

Con entendible enojo, pero sin salirse de las casillas, Suárez le recriminó el 'acoso' del que ha sido víctima de parte de García en cada rueda de prensa en Santa Marta y lo invitó a soltar y pasar la página de su obsesión con el DT caleño.

"No habías bajado y eres tan descarado de decir que hoy bajas porque vine. ¿Por qué no te liberas? Anda donde un psicólogo que te ayude a liberarte de Suárez", dijo de entrada.



"No puede ser que, con una actividad que es el cuarto poder (periodismo), vengas con resentimientos; los resentimientos y la rabia son tuyas. Esta rueda de prensa no es para expresar los resentimientos ni las rabias…hablemos de fútbol", continuó.

"Te vas a morir de un infarto": la advertencia de Alberto Suárez

Alberto Suárez terminó su respuesta insistiéndole a Goodnar García que debía dejar esa rabia a un lado, de lo contrario, insinuó que hasta podría llegar a tener inconvenientes de salud: "Te vas a morir un día de esto de un infarto, porque no logras liberarte; libérate para que puedas crecer en tu profesión".