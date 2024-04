Juan Carlos Osorio confirmó que sí estuvo en Barranquilla y reveló los motivos

El nombre del experimentado entrenador colombiano Juan Carlos Osorio ha estado rondando en la última semana a todo Barranquilla debido a que algunos rumores lo acercaron al Junior en el último juego de la Copa Libertadores y el risaraldense mismo fue el encargado de confirmar cierta información.

¿Juan Carlos Osorio suena para el Junior?

De acuerdo con el periodista de ESPN Luis Arturo Henao, en el último encuentro de la Copa Libertadores disputado en el Metropolitano de Barranquilla existió la presencia del técnico risaraldense Juan Carlos Osorio en las tribunas, por lo que los hinchas ‘tiburones’ empezaron a soñar con la posibilidad de su llegada al banquillo del actual campeón del FPC.

Osorio hace muy poco dejó de ser el técnico de Athletico Paranaense de Brasil y actualmente no tiene equipo por lo que los rumores fueron aumentando, pero lo cierto es que al parecer la directiva de la familia Char no lo tendría en sus planes.

El técnico samario Arturo Reyes parece contar con el completo apoyo de las directivas del Junior después del campeonato conseguido a finales del 2023 y por tal razón Osorio no estaría ni cerca de llegar a la institución atlanticense.

Osorio confirmó haber estado en Barranquilla

Efectivamente el técnico Osorio estuvo en Barranquilla durante la última semana, pero contrariamente a lo que se dijo, no estuvo en el Metropolitano, ni tuvo reuniones con la familia Char.

Así lo confirmó el mismo entrenador en diálogo con Semana. “Con los Char no me he reunido. Yo fui con otras personas, a otras cosas. Estuve en Barranquilla, pero no fui al partido de Junior. Fui por motivos personales”, dijo el experimentado técnico ex Atlético Nacional.

Finalmente, el técnico también contó algunos detalles, pero ninguno estuvo cerca del conjunto rojiblanco: “Ando detrás de otros proyectos personales, no tiene nada que ver y no ando detrás del puesto de ellos. No tengo nada definido, pero hay un proyecto muy importante que va a surgir el otro año y quiero estar cerca de eso. Como metodólogo”.