¡Historia repetida! Aldair Quintana, de nuevo criticado por la hinchada de Nacional

Atlético Nacional visitó este lunes al Deportivo Cali en la jornada 12 de la Liga BetPlay 2022-I, donde llegaba tras una importante victoria contra Jaguares, que lo mantenía en la segunda posición de la competición.

Lea también: Con la vuelta de Aldair Quintana, Nacional derrotó a Jaguares en la Liga 2022-I

Sin embargo, en el partido disputado en el estadio Deportivo Cali, el equipo de Hernán Darío Herrera fue sorprendido en los primeros minutos de juego tras un penalti a favor del local, donde Aldair Quintana no pudo detenérselo a Teófilo Gutiérrez.

Con la ventaja en contra, el equipo visitante no tuvo reacción y desde un tiro de esquina, el argentino Guillermo Burdisso de un cabezazo batió nuevamente al arquero ‘Verdolaga’, quien no logró rechazar ese balón que pasó en la mitad de su brazo derecho y su cuerpo.

Por tal motivo, la hinchada de Nacional no dudó en culpar al arquero, justificando que pudo hacer más el guardameta y otra vez pidieron su salida del equipo.

Siendo ‘Aldair’ una de las mayores tendencias en Twitter, los usuarios no dudaron en apuntar al arquero.

Lea también: Presidente de Nacional, claro y contundente: próximo DT, ‘Gio’ Moreno y Jarlan Barrera

La mejor manera de proteger a Aldair es no ponerlo más. Ya no le dio, no insistan más.