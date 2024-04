Alfredo Arias y una triste sentencia a un jugador por indisciplina: "No juega más en Medellín"

Independiente Medellín arañó un empate en el clásico contra Atlético Nacional, pero quedó con el respirador artificial para clasificar a los cuadrangulares de la liga BetPlay en la última fecha del 'todos contra todos'.

Y es que hay que decirlo, la temporada del DIM ha estado lejos de la expectativa tras llegar a la final del semestre pasado y uno de los cuestionamientos es el nivel individual de los jugadores y también las decisiones de Alfredo Arias.

Alfredo Arias reveló indisciplina de Jaime Peralta

En cuanto a esto último, a la hinchada y a la prensa antioqueña los tenía muy sorprendidos la decisión del DT de no convocar a Jaime Peralta en los últimos dos partidos, pues el joven delantero de apenas 19 años ha dejado buenas sensaciones sobre la cancha y en la actual temporada de la liga registra tres goles en 10 partidos disputados.

Cansado de las críticas, Alfredo Arias habló sobre la situación de Peralta y dejó claro que no se debe a una cuestión técnica o de diferencia de conceptos, sino a reiterados comportamientos de indisciplina de parte del jugador. El entrenador reveló que ha tratado de ayudarlo y que en diferentes ocasiones le ha dado la oportunidad de resarcir errores, pero el joven cucuteño no ha mostrado, aparentemente, un compromiso de mejora y por eso la decisión es que no continúe más en Independiente Medellín.

“Peralta me venció, tengo que reconocer que siempre he dicho que yo no me he rendido, ni me venció. Es un muchacho joven al cual intentamos ayudar, una, dos, tres, cuatro, ya perdí la cuenta. Y al cual ya me di cuenta que no le hago bien protegiéndolo de todo y callarme la boca. La verdad es que él tiene que aprender que esta profesión, los que hemos vivido de ella toda una vida y que vivimos para ella, es bendita y deberíamos agradecerla cada día de nuestra vida. Es joven y seguramente va a aprender, la única manera que aprenda es que acá mientras yo esté no juega más”, contó Arias.

¿Quién es Jaime Peralta, el jugador apartado en Medellín?

Jaime Peralta es un joven delantero de 19 años que en 2023 hizo una grata irrupción en segunda división con Cúcuta Deportivo. Incluso es recordado por marcarle un gran gol a Millonarios en la semifinal de la Copa BetPlay. Como dijo Alfredo Arias, se trata de un jugador muy joven que todavía tiene margen para encarrilar su carrera y corregir errores, pero debe hacerlo a tiempo porque el tren de estar en un equipo grande como Medellín no pasa muy seguido.