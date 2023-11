Leyenda del ciclismo colombiano fue víctima de robo en Risaralda: pérdidas por 80 millones de pesos

El pasado lunes festivo, el exciclista colombiano Álvaro Mejía, denunció un millonario robo. El histórico 'escarabajo', quien ganó el 'maillot' blanco en el Tour de Francia 1991, reveló que los ladrones se llevaron siete bicicletas que tenía en su finca ubicada en Santa Rosa de Cabal, Risaralda.

“Me robaron siete bicicletas. No estaba en la casa y cuando llegué me di cuenta de lo que había pasado. Vi la puerta violentada y cuando fui a donde estaban las bicicletas ya no estaban”, señaló Mejía, de 56 años. Dichos 'caballitos de acero' estarían avaluados en 80 millones de pesos.

¿Quién es Álvaro Mejía Castrillón?

Mejía fue un de los ciclistas colombianos más destacados en el época de los 90'. Nació un 19 de enero de 1967, en Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Con 23 años, debutó en el Tour de Francia. Llegó a la 'Grande Boucle' de 1990 como una de las grandes sorpresas, pues ese año ganó una etapa en el desafiante y emblemático Critérium del Dauphiné. Terminó en el puesto 48 y demostró que estaba hecho para grandes cosas.

Al año siguiente, volvió a competir en la ronda francesa y ganó la clasificación de los jóvenes, igualando la gesta de Fabio Parra en 1985. En 1991 logró un Top-20, ocupando la casilla 19. Con 26 años, compitió una vez más en el Tour y rozó el podio en París. El risaraldense finalizó en la cuarta posición, por detrás de Miguel Induráin, Tony Rominger y Zenon Jaskuła.

Álvaro Mejía y su inesperado retiro

De 1992 a 1996 compartió escuadra (Motorola) con el estadounidense Lance Armstrong, a quien lo despojaron de sus siete triunfos en la 'Grande Boucle'. Mejía tuvo una carrera corta pero notable, en la cual conquistó pruebas como la Vuelta a Cataluña, Ruta de Occitania, Vuelta a Murcia y Vuelta a Galicia. A los 28 años, decidió retirarse del deporte de las bielas y dedicarse a la medicina.

Cabe resaltar que corrió cinco Mundiales de Ciclismo. En 1991 rozó el podio en la cita orbital disputada en Stuttgart, pues llegó en la cuarta posición, pero estableció el mismo tiempo que Gianni Bugno (oro), Steven Rooks (plata) e Induráin (bronce).