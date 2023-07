Óscar Córdoba explotó contra Lucas González y sus decisiones técnicas: “Mató a Diego Novoa”

El América de Cali debutó con un triunfo un gol por cero en el segundo semestre del fútbol colombiano frente al Deportes Tolima, dejando buenas sensaciones entre el cuerpo técnico de Lucas González y los aficionados del equipo ‘Escarlata’, quienes han manifestado su apoyo al proceso del entrenador bogotano.

Tras el triunfo frente al equipo de Ibagué, Lucas González habló de lo que fue la victoria y la decisión de contratar a Víctor Soto, nuevo arquero del equipo, relegando a la suplencia de Diego Novoa. Para eso el entrenador lo hizo con una frase de Pep Guardiola y que ha generado todo tipo de comentarios entre los exarqueros del fútbol colombiano.

“Cuando Pep Guardiola llegó a Manchester City, su primera decisión fue cambiar al portero, que era capitán, pues no le daba lo que él necesitaba jugando. Entonces, era un portero que te ayudaba mucho cuando no tenías el balón; pero cuando lo tenías, sufrías más. Y si tú quieres tener el balón para dominar a los equipos contrarios, necesitas jugar con once, no puedes jugar con diez, no puedes dar ventaja (…) Las características y la razón de ser de por qué lo trajimos (a Soto), quedó en evidencia con lo que describí y con la acción de gol”, afirmó Lucas González.

Tras las declaraciones de Lucas González, Óscar Córdoba explotó contra el punto de vista del entrenador escarlata, puesto que dejó claro que por alabar al nuevo arquero, se olvidó de Diego Novoa, quien al parecer no tendrá minutos durante este semestre.

“Menos mal no me tocó. Cuando me equivoqué contra Independiente (cuando jugaba en Boca Juniors), si hubiera escuchado ese comentario ya estaba totalmente descalificado para el resto de temporada. ¿Cómo recupero a un arquero que criticó, si no he tenido la oportunidad de tenerlo en campo?”, fueron las primeras palabras del exarquero de la Selección Colombia.

De igual forma, agregó: “Me parece que hace parte de su juventud. Está bien que hable, dice cosas, se sale del cassette del entrenador normal, pero ahí ‘mató a Novoa’ cuando dijo que América jugaba con diez”.

#ESPNEquipoFColombia | Los que más saben de fútbol



Lucas González explicó la titularidad de Soto



"Mató a Novoa. Ese comentario es descalificador" @OCordobaBBVA



▶️ No te pierdas EQUIPO F por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmenM pic.twitter.com/cq1HHMG2Pj — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) July 18, 2023

Contundentes palabras de Óscar Córdoba sobre Novoa

Por último, Óscar Córdoba aseguró que no acostumbra a criticar las declaraciones de los jugadores o entrenadores, pero que las palabras de Lucas González es descalificar el trabajo de Diego Novoa y no manejar el camerino.

“Nunca he criticado comentarios o declaraciones de jugadores o entrenadores; yo lo que siento es que, dentro del esquema de grupo, cuando tienes que manejar un equipo que, en gran porcentaje, está cerrada la plantilla, me parece que descalificar a tu segundo arquero es ‘pegarse un tiro’ para próximas oportunidades. ¿Cómo lo vas a recuperar cuando lo criticaste tácitamente en una rueda de prensa?”, finalizó el arquero.

Le puede interesar: Edwin Cardona arremetió contra reconocido periodista de Win Sports en programa en vivo