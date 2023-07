Edwin Cardona reveló que tuvo ofertas de Arabia y Europa: “Me daban por muerto, no vine por dinero”

Edwin Cardona sorprendió a más de uno con su llegada al América de Cali, pues de regresar al país la primera opción parecía ser Atlético Nacional. Sin embargo, el volante antioqueño se decantó por la 'mecha' y ya estuvo en el Pascual Guerrero, donde presenció el sufrido triunfo contra Deporte Tolima.

Cardona tuvo una etapa 'agridulce' en el fútbol argentino, antes de volver a Colombia. Por una parte, brilló con Boca Juniors, donde estuvo a la altura de portar el mítico número '10'. El mediocampista paisa, de 30 años, no pudo figurar en Racing de Avellaneda, donde protagonizó más de una polémica.

Fernando Gago, entrenador de 'la Academia', ya no lo tenía entre sus planes y Cardona decidió buscar continuidad en un equipo, para "volver a ser feliz". El exjugador del Junior de Barranquilla y Santa Fe aseguró que no llegó al cuadro 'escarlata' por dinero, pues rechazó millonarias ofertas para llegar a nuestro país y volver a competir.

“Hubo contacto con mi representante, me comentó, y hablé con mi familia, mi esposa, mis hijos, y creo que tomé una buena decisión. Quería volver a ser feliz, a disfrutar de esto porque me daban por muerto, y muchas cosas que dijeron y quería jugar. Hay mucha gente que dice que vengo por dinero y no es así, no firmé un contrato como lo dice mucha gente, o algunos periodistas, el que quiera preguntar de lo que voy a ganar, si quieren lo digo. Si fuera por dinero optaba por otras opciones, tenía para irme a Arabia, Europa, pero la gente no sabe porque me quedé acá”, empezó diciendo Cardona en una conversación con 'Win Sports'.

"Voy a hablar en la cancha"

“Me duele un poco porque hay gente que habla sin verlo a uno y sin ver lo que hay detrás del jugador. El tema me lo guardo porque es personal y ojalá a nadie le pase lo que me pasó a mí porque no quiero que nadie se sienta como yo me sentí. Estoy muy feliz acá, por volver a la liga y lo veo como una linda oportunidad para mí y poder rodearme de las personas que me hacen mucha falta. De la gente que habló, yo les digo que solo voy a hablar en la cancha”, agregó Cardona, quien tuvo un paso por México, en Monterrey, Pachuca y Tijuana.

"En Racing nunca me equivoqué"

“En Racing, con mucho respeto y con todo el corazón, nunca me equivoqué, nunca tuve algún problema, y el problema de pronto fue con mi esposa, y no era como lo manifestaron en algún momento. Duele que a veces digan cosas que no son”, concluyó.