Edwin Cardona arremetió contra reconocido periodista de Win Sports en programa en vivo

Luego de varios rumores, Edwin Cardona fue presentado como nuevo jugador del América de Cali, proveniente de Racing de Argentina, donde su estadía estuvo basada en polémicas y críticas de los aficionados de ‘La Academia’, haciendo que el antioqueño viviera un martirio en el club.

A los pocos minutos de ser presentado oficialmente por el equipo ‘Escarlata’, Edwin Cardona ofreció una entrevista al programa Saque Largo de Win Sports. Allí el volante habló la razón por la que volvió al fútbol colombiano y sobre todo porque se inclinó por el equipo de dirige Lucas González.

Sin embargo, en medio de la entrevista, el antioqueño aprovechó el espacio del programa para arremeter contra un periodista que era panelista y que en su momento lanzó fuertes comentarios contra el volante de Racing y su posible fichaje al América de Cali.

“Cuando venía, dijiste cosas que duelen. Que digas lo que dijiste, sin verme, no sabías qué pasaba detrás de mí, en Argentina pasaron muchas cosas. Tú sabes lo que dijiste y no lo quiero repetir. Lo que dijiste duele. Pero es respetable porque todos tenemos puntos de vista diferentes. No te lo digo con rabia ni con rencor, pero hay que medirse porque tenemos hijos. No te conozco, pero duele”, fueron las palabras de Edwin Cardona a Jhon Jairo ‘JJ’ Miranda.

Vale recordar que las palabras de Edwin Cardona fueron tras los comentarios del reconocido periodista, criticando fuertemente al volante antioqueño y su llegada al América de Cali, sacando a relucir los problemas ‘deportivos’ que tuvo en Argentina.

💥👹 “En Racing nunca me equivoqué, nunca tuve ningún problema, si no demuestro que estoy al nivel del club ahí sí acepto lo que a veces dicen”, Edwin Cardona, jugador de América.#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/PzHpu2ZkhP — Win Sports TV (@WinSportsTV) July 17, 2023

JJ Miranda pidió disculpas al jugador

A penas se presentaron las palabras de Edwin Cardona, JJ Miranda aseguró que sus comentarios siempre han sido relacionados con el fútbol, más no al tema personal, dejando claro que va a revisar los programas anteriores para mirar que fue lo que dijo, pero a pesar de eso, pidió disculpas al volante.

"Nunca me he metido con la parte personal, jamás hablé de ti como persona. Nunca hablé de situaciones ajenas al fútbol. Voy a verificar qué dije. Si dije algo que te hizo sentir mal, que afectó tu entorno, te presentó disculpas”, finalizó el reconocido periodista.