¿Por qué Nacional y Millonarios no? Ibargüen dio la razón para elegir al Medellín

Independiente Medellín se quedó con uno de los futbolistas más solicitados en el mercado de fichajes en Colombia y luego de su contratación, el jugador brindó sus primeras declaraciones.

Andrés Ibargüen, quien llegó del Deportes Tolima, habló sobre su llegada al Independiente Medellín.

“Estoy muy contento. Agradecido con Dios y con la vida por esta bella oportunidad. Espero poder aportar mi granito de arena. También muy feliz porque me ha acogido de la mejor forma la hinchada, me ha dado siempre una voz de aliento me ha invitado a este proyecto. Muy contento de estar acá y de brindar siempre el máximo al DIM”

Además, en otras declaraciones, pese al interés de clubes como Atlético Nacional y Millonarios, el nuevo extremo del Medellín dio las razones por las cuales tomó la decisión de fichar por el conjunto ‘Poderoso’.

La hinchada me llamó mucho la atención desde el primer minuto”, además de que “los directivos han hecho un gran esfuerzo, algunos meses de trabajo para lograr cerrar esta vinculación

Andrés Ibargüen y su conversación con DT del Medellín

Andrés Ibargüen agregó que también fue importante la conversación que tuvo con David González, entrenador del Independiente Medellín.

“Hablé un poco con el 'profe'. También fue una de las cosas que hizo que pudiera yo acercarme más y tener la disponibilidad para venir. Me dijo lo que quería, habló conmigo, fue siempre claro”

Por último, siendo Medellín su quinto equipo en el FPC, luego de su paso por Cortuluá, Bogotá, Deportes Tolima y Atlético Nacional, Ibargüen cerró con lo siguiente:

“Aportar el granito de arena porque lo más importante es el colectivo para este proyecto que se nos viene en este 2023″

