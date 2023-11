¡Adiós, vaquero! Ángel Di María anunció su fecha de retiro de la Selección Argentina

Una fuerte noticia recibió todos los aficionados de la Selección Argentina de fútbol, puesto que se dio a conocer uno de los referentes de la plantilla, informó la fecha de retiro del equipo nacional, llenando de tristeza a todos los fanáticos de la ‘albiceleste’, los cuales gritaron y celebraron sus goles la selección.

Por medio de las redes sociales, Ángel Di María dio a conocer que no jugará más partidos de las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Argentina, puesto que su retiro del equipo nacional será al finalizar la Copa América del 2024, la cual se va a disputar entre el mes de junio y julio del 2024 en Estados Unidos.

“Bueno, llegó el último partido de eliminatorias para mí, no puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido. El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy”, fueron las primeras palabras de Di María.

Además, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de paz en los estadios, esto teniendo en cuenta lo acontecido con los aficionados de la Selección Argentina en el último compromiso disputado en Brasil, donde autoridades de control golpearon a los hinchas en el estadio Maracaná.

“Lastimosamente, no podemos dejar pasar los hechos que surgieron en el estadio, nadie merece ese mal trato, ni los golpes, familias y niños asustados en medio de un estadio donde lo único que debería haber pasado es ver y disfrutar un partido dentro de lo que es folclore del fútbol. Ojalá no vuelvan a pasar este tipo de cosas. Nosotros como jugadores siempre vamos a defender a nuestra gente sin duda alguna”, añadió Di María.

Copa América, último torneo de Di María con Argentina

Por último, afirmó que se sigue preparando para su última competición oficial con la camiseta de la Selección Argentina, la cual será la Copa América del 2024, siendo este el gran objetivo no solo de atacante, sino todos los jugadores de la albiceleste, quienes quieren repetir lo acontecido en el 2021.

“La Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina, con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta, me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera, vestirla, sudarla y SENTIRLA con todo el orgullo. Gracias hinchada, gracias familia, gracias, amigos y compañeros de selección, seguimos haciendo historia y eso quedará por toda la eternidad. Vamos Argentina”, finalizó.