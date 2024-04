¡Martha Bolaños y Miguel Melfi se vuelven a besar! ¿Será el inicio de un nuevo romance?

El reality show que tiene a Colombia paralizado no ha dejado de dar de qué hablar, en especial por las relaciones que han surgido a partir de la convivencia de los famosos en el programa.

La relación que encendió el show fue la de Nataly Umaña y Miguel Melfi debido a que la actriz colombiana tenía un matrimonio público con el también actor, Alejandro Estrada. Sin embargo, el estar casada no fue motivo suficiente para que Nataly mantuviera un amorío con el panameño durante su estadía en La Casa de Los Famosos.

Miguel Melfi ha sido tildado como 'el coqueto' de La Casa de Los Famosos

Desde el inicio del show, el panameño se ha caracterizado por su actitud cautivadora ante las participantes, Nataly Umaña fue quien no pudo resistirse a sus encantos y cayó ante él.

Sin embargo, tras la salida de la colombiana, a Miguel Melfi no le quedó más que seguir coqueteando con el resto de famosas que continúan en la competencia. Hasta ahora, ninguna se ha acercado demasiado a él, o eso era lo que se creía.

¿Matha Bolaños será la próxima víctima de Miguel Melfi?

Tras una demostración de 'un beso técnico' en el que Martha y Melfi protagonizaron un apasionado beso, las especulaciones no tardaron en llegar, ¿será este el inicio de un nuevo romance?

Luego del acercamiento entre los dos participantes, no hubo más acción por parte de ellos ya que aclararon que se trataba de algo profesional que no iba más allá de eso. No obstante, hoy, 27 de abril se les volvió a ver besándose desaforadamente.

En un video que se publicó a través de la cuenta de Instagram de La Casa de Los Famosos, se les volvió a ver a Miguel y a Martha besarse en lo que parecería una nueva escena de 'actuación'. Los rumores respecto a un nuevo romance toman cada vez más fuerza pero aún no se confirma nada.