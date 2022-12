¡Celebra Argentina y los memes estallan! Vea aquí las mejores imágenes que dejó la final

De ahora en adelante, Argentina llevará bordadas tres estrellas en el pecho... Lionel Messi y compañía siguieron los pasos de las selecciones de Mario Kempes en 1978 y de Diego Armando Maradona en 1986 al conquistar el tercer título mundial este domingo en Doha, tras derrotar a Francia en los penales.

Sin lugar a dudas este partido en Catar será considerado uno de los mejores de la historia de los Mundiales y las redes sociales se paralizaron durante el encuentro, por lo que varias imágenes empezaron hacerse viral y sacaron risas entre los aficionados de todas las partes del planeta.

Argentina dominó gran parte del partido con un poderío en el ataque impresionante, pero la remontada de Francia en el segundo tiempo, con doblete de Kylian Mbappé (80 de penal, y 81) dejó helados a los hinchas, que se llevaban las manos a la cabeza y se arrodillaban en el piso.

El suspenso atormentó a los fanáticos hasta el final, con un gol de Messi en el minuto 109, empatado de penal por Mbappé (118).

La Albiceleste ganó su primera Copa en el Mundial Argentina-1978 y la segunda en México-1986. Después se acercó sin poder alcanzarla en Italia-1990 y en Brasil-2014, ambas perdidas frente a Alemania. Ahora, por fin Lionel Messi pudo celebrar el título más importante en el mundo del deporte.

Las risas no faltaron en las redes sociales y los protagonistas fueron los árbitros, quienes dejaron algunas dudas en el penal señalado a favor de Argentina. Además, Kylian Mbappé, gran figura del partido, también se llevó todas las miradas.

Las redes estallaron con el triunfo argentino y en Buenos Aires salen las mejores risas.

