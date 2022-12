A Colombia le apareció un rival para albergar la final de Copa Libertadores 2023

Las competiciones de fútbol en Suramérica se empiezan a palpitar de a poco luego de haber cerrado el año de gran manera con el título de la Selección Argentina en el Mundial de Catar 2022, que le puso final a una sequía de 20 años sin tener la Copa del Mundo en el continente.

Por ejemplo, la semana pasada se sortearon ya las fases previas de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, que comenzarán a finales de enero y principios de marzo respectivamente. En el epílogo de marzo se dará inicio a la fase de grupos, que se sorteará semanas antes luego de terminar las rondas clasificatorias.

El caso de la Libertadores despierta mucha expectativa dentro de los equipos colombianos, que después de cinco años consecutivos plagado de fracaso en fracaso, esperan por fin dar alegrías con grandes rendimientos. Para eso es que Atlético Nacional y Millonarios se han armado a la altura con grandes jugadores en lo que apenas es el inicio del periodo de transferencias en el país.

Deportivo Pereira, en fase de grupos, e Independiente Medellín, que al igual que el 'embajador' está sembrado en segunda ronda previa, son los otros dos representantes del FPC en la edición 2023 de la 'gloria eterna'.

Algo que todavía resta definir del certamen es la sede de la gran final que muy seguramente se disputará el sábado 11 de noviembre. De acuerdo a distintas versiones, desde el pasado mes de octubre se empezó a especular con que Colombia sería el país organizador del decisivo partido y que los escenarios serían el estadio Atanasio Girardot de Medellín o el Metropolitano de Barranquilla.

Nuevas noticias al respecto se conocieron este lunes desde Brasil. De acuerdo al periodista Sergio du Bocage, Conmebol aún no ha tomado una decisión definitiva y a las dos sedes candidatas de Colombia para albergar la final de la Copa Libertadores 2023 les apareció un rival: el estadio Monumental de River Plate, en Argentina.

Final da Copa Libertadores de 2023 será na Colômbia ou no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.



São as duas opções a serem estudadas pela Conmebol no início de janeiro.#Libertadores