"Se la jugaron al máximo": Arturo Vidal habló de América y explicó por qué no llegó

La larga novela respecto al futuro de Arturo Vidal está cerca de llegar a su final. Infortunadamente a esta hora en Cali no hay ilusión por lograr el fichaje del mediocentro chileno por América, que intentó hasta el final lograr la que habría sido una contratación histórica para el FPC.

Después de muchas idas y vueltas, Vidal ya habría alcanzado una acuerdo total para regresar a Colo Colo, su gran deseo. La negociación había corrido riesgo durante la semana luego de que la oferta fue bastante por debajo de lo esperado por el jugador, pero al parecer, el club mejoró las condiciones y las partes acercaron posturas.

De acuerdo al periodista argentino César Luis Merlo, el 'rey Arturo' le dio el "sí" definitivo al 'cacique' y durante el fin de semana se resolverán los detalles mínimos en el contrato para que en el inicio de la próxima semana pueda entrenarse bajo las órdenes de Jorge Almirón. El vínculo será de dos años, como lo pedía el 'king'.

Arturo Vidal habló de las negociaciones con América de Cali

Aún con la ilusión de regresar a Colo Colo, Vidal no pasa del todo la página de toda la parafernalia que se armó alrededor de las negociaciones que sostuvo con América de Cali. En una transmisión en vivo en Twitch, el chileno se refirió a su fichaje frustrado y le agradeció a los directivos por el esfuerzo, pero aseguró que su decisión de decir "no" se debió única y exclusivamente al deseo de volver al equipo de su corazón.

"Estuve muy cerca, lo agradecí al presidente. Me buscaron, se la jugaron al máximo, no se llegó. Estaba muy ilusionado, pero Colo Colo es mi corazón", reveló.

Con esto cerramos el tema de Arturo Vidal. El King agradeció a la presidenta de @AmericadeCali por la gestión para tenerlo en el equipo pero dice que le ganó su amor por Colo Colo.



Fin de la novela. pic.twitter.com/SeGPVpPtbc — Nany Flórez (@NanyFlorezA) January 19, 2024

Arturo Vidal jugará con Colo Colo

Con esas palabras, Arturo Vidal cerró el tema de América y lo aclaró para no tocarlo más y darle tranquilidad al hincha de la realidad de lo que pasó. Después de eso, se refirió a su inminente regreso a Colo Colo después de 17 años y afirmó que aunque tiene todo muy avanzado, todavía no hay cerrado.

Más información: Ricardo Gareca habría tomado contundente decisión sobre su llegada al América de Cali

"Mientras no firme, no hay nada concreto. Estamos en negociaciones, todo el mundo lo sabe. Estoy feliz, pero estamos en esa, avanzando. Estamos avanzando bien, todavía no se sabe. Mientras no firme, no está claro. Se han visto tantas cosas... de verdad, a esta fecha, con esta edad, no confío en nadie", dijo.

Así como en América, en Colo Colo también genera muchísimas dudas el estado físico de Arturo Vidal, pues a sus 36 años, ha tenido poco rodaje en el último tiempo debido a continuas lesiones. Al respecto, dijo que está a tope en lo físico y que no llega para retirarse, sino para ser titular, figurar y desplegar toda la calidad que lo llevó a jugar en los mejores equipos del mundo como Barcelona, Bayern Múnich, Juventus e Inter de Milán.

"No vengo a retirarme, si quisiera eso vendría a los 40. Ahora es el momento, para pelear cosas y colocar a Colo Colo donde se merece. Ojalá se de", concluyó.