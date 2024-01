Ricardo Gareca habría tomado contundente decisión sobre su llegada al América de Cali

La situación del América de Cali parece preocupar cada vez más a los aficionados ‘Escarlatas’, teniendo en cuenta que, cada vez falta menos para que el torneo local de inicio en el 2024 y el equipo caleño no ha logrado conseguir entrenador y al parecer su primera alternativa no estaría tan cerca como se había estipulado.

En los últimos días, se dio a conocer que Ricardo Gareca, primera opción para la dirigencia del América, llegaría a la ciudad de Cali durante este fin de semana, esto con el objetivo de poderse reunir con la junta directiva del equipo caleño y poder llegar a un acuerdo para que tome las riendas del club.

Ricardo Gareca le dijo que no al América de Cali

Sin embargo, todo parece indicar que la llegada de Ricardo Gareca a la ciudad de Cali no se va a dar, pues el argentino habría desechado la oportunidad de dirigir al América y habría aceptado la propuesta de la Selección de Chile, ya que sería muy superior a la que presentó el equipo caleño en los últimos días.

Según dio a conocer Jaime Dinas, periodista de la ciudad de Cali, Ricardo Gareca ya le habría comunicado la decisión a la dirigencia del América de Cali, quienes ya estarían en negociaciones con otros entrenadores para que tomen las riendas del club, esto luego de la sorpresiva salida de Lucas González.

“Ricardo Gareca tenía previsto llegar a Cali este domingo con Abogado y representante, me acaban de informar desde Argentina, que el “Tigre” NO viajará a Colombia y que está muy adelantado su vínculo como DT de la Selección de Chile”, ya que @ANFPChile “destrabaría” el tema del sponsor Bancario”, aseguró el periodista en mención en su cuenta de X.

Ricardo Gareca tenía previsto llegar a Cali este domingo con Abogado y representante, me acaban de informar desde Argentina, que el “Tigre” NO viajará a Colombia y que está muy adelantado su vínculo como DT @LaRoja ya que @ANFPChile “destrabaría” el tema del sponsor Bancario. pic.twitter.com/ClgW8X9Fcp — Jaime Dinas (@JaimeDinas) January 18, 2024

América de Cali tendría plan B para el 2024

Ante la negativa de Ricardo Gareca, América de Cali habría iniciado conversaciones con Luis Fernando Suarez, quien en conversaciones con el Vbar de Caracol Radio, aseguró que miembros del América de Cali se contactaron con su representante para preguntar su situación contractual, dejando claro que es uno de los candidatos para llegar al banquillo escarlata.

“Yo no he hablado con nadie del América. Tuve una conversación con mi representante, Ricardo Pachón, y él fue quien me menciono esa posibilidad. Dijo que lo habían consultado sobre eso, que yo era un candidato y estaba esperando cómo evolucionaba todo esto… No sé quién se comunicó con él, fue alguien del América y no le pregunté tampoco”, aseguró el entrenador mundialista.

Vale mencionar que otros de los entrenadores que estaría detrás del América de Cali es César Farías.