La 'mecha' era la segunda opción de Arturo Vidal: "Mi decisión hubiese sido América de Cali"

América de Cali estuvo cerca de concretar uno de los fichajes más importantes en la historia del Fútbol Profesional Colombiano. Tulio Gómez, su hija Marcela, y las demás directivas 'escarlatas' por poco convencen al chileno Arturo Vidal de llegar a la 'sucursal del cielo'. Colo-Colo tuvo que mejorar su oferta económica para terminar contratando al bicampeón de la Copa América con la Selección de Chile.

Vidal había quedado como agente libre, luego de su efímera etapa en Athletico Paranaense. La 'mecha' consiguió patrocinadores para alcanzar las exigencias salariales del volante chileno, quien ganó 18 títulos en el fútbol europeo. Gómez reveló que las conversaciones estaban avanzadas y el Pascual Guerrero estaba alistándose para recibir a uno de los mejores jugadores chilenos en la historia.

Colo-Colo no dejó pasar la oportunidad y le hizo una oferta a su canterano. La propuesta no cumplió con las expectativas del 'King' y fue rechazada. La dirigencia de los 'albos' tuvo que igualar el monto que puso América sobre la mesa (100.000 dólares al mes) para finalizar la operación con Vidal.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre el América de Cali?

"Después se metió América de Cali y me encantó la forma en que hablaron conmigo, también el cariño que recibí de la gente en tan poco tiempo. Se prendieron y fueron para adelante como locos, como me gusta, porque yo soy así. Eso me dejó muy prendido, no lo puedo negar. Creo que mi decisión hubiese sido América en caso de no existir Colo-Colo", señaló Vidal, en una entrevista con 'DSports Chile'.

Vidal también habló de los acercamientos que hizo el 'xeneize' para hacerse con sus servicios. "Hablé con Riquelme muchas veces. Estuve cerca de Boca, pero mi objetivo era volver a Colo Colo. Estaba libre, podía decidir tranquilamente", dijo.

Arturo Vidal habló sobre Ricardo Gareca, otro que le dijo 'no' al América

"Sé que le fue muy bien en Perú. Sacó muchos jugadores al extranjero, es un muy buen entrenador. Le tengo mucha fe y si se confió en él, todo el mundo debe hacerlo y unirnos. Se vienen cosas importantes como la Copa América y las Eliminatorias. Tenemos que ir al Mundial como sea", concluyó.