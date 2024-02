¿América lo hubiera superado? Colo Colo presentó a Vidal en helicóptero y desfile en caballo

Si hubo un novelón en el periodo de transferencias del fútbol colombiano fue la no llegada de Arturo Vidal a América de Cali. Después de una eterna y movida semana de negociaciones a inicios de mes, el chileno declinó la oferta del cuadro 'escarlata' para cumplir su sueño de regresar a Colo Colo.

Después de varios días de espera, finalmente Vidal fue presentado como flamante refuerzo del 'cacique' este jueves en un evento como él mismo soñaba. El estadio Monumental de Santiago de Chile estuvo colmado de aficionados que se dieron cita para ver a su nuevo 'rey' con los colores blanco y negro, y la verdad es que la espera no fue en vano y las expectativas se cumplieron con el acto de presentación del jugador.

Como suele ocurrir en Europa, en Sudamérica también se ha venido copiando ese modelo de presentar a la altura a jugadores de mucho nivel, y en este caso pasó al pie de la letra con Arturo Vidal en un evento a la altura de su carrera. El mítico mediocentro de la Selección de Chile llegó al estadio en helicóptero y luego de aterrizar en la mitad de la cancha, saludó a los hinchas y después emprendió un desfile en caballo con corona y espada en mano, como un verdadero 'rey Arturo'.

Arturo Vidal arrived at his Colo Colo unveiling in a helicopter, before riding a horse dressed as a king, wearing a crown and holding a sword as he toured the pitch while greeting approximately 35,000 fans in Santiago, as he returned to the club after 17 years away pic.twitter.com/04ZDLHvybc — Guardian sport (@guardian_sport) February 2, 2024

"Mentiría si digo que alguna vez soñé algo así. De verdad que fue maravilloso ver el estadio lleno. No sé si en algún otro país se ha visto algo así. Estoy agradecido con el pueblo colocolino. Uno cree que a uno lo quieren más afuera que en su propio país, pero hoy veo que no es así y me lo han hecho sentir", dijo un Vidal bastante emocionado en rueda de prensa posterior al evento en la cancha, pues las palabras no le salían cada vez que agarraba el micrófono para dirigirse a la gente.

El 'King' también se mostró sorprendido por el detalle de tener un desfile en caballo y ante la emoción de ver a todo el estadio explotando de gente que aclamaba por él, dijo que espera ver lo mismo en cada partido de la temporada alentando a Colo Colo y que sueña con ver una fiesta semejante a final de año levantando la Copa Libertadores.

"He sido el primero en andar en caballo aquí en la cancha de Colo Colo (...) Esperamos que el estadio esté así siempre (lleno) y ojalá poder levantar otra Libertadores ¿por qué no?", Me hago cargo de mis palabras, siempre lo he hecho. Gracias a Dios he ganado mucho, si no hubiese tenido esta personalidad cuando fui a Alemania capaz estaba aquí más rápido, me tengo confianza y si no se da me hago cargo", apuntó.

Arturo Vidal también aseguró que la mejor forma de agradecer el enorme respaldo de los hinchas de Colo Colo no es con palabras o con lágrimas, sino estando a la altura en la cancha y superando las expectativas que se tienen con él. Confesó que se esforzará al máximo para mostrar esa imagen que dejó en Europa con una larga y exitosa carrera que lo llevó a jugar en Barcelona, Bayern Múnich, Juventus e Inter de Milán.

"Voy a tratar de agradecer a mi manera, jugando bien y logrando los objetivos que tenemos por delante y lograr todo lo que logré afuera con la ayuda de mis compañeros y el cuerpo técnico", soltó.