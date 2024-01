Los caminos apuntan a Santiago, y no de Cali: Colo Colo se metió en la pelea por Arturo Vidal

Las próximas 24 horas serán claves en América de Cali para definir la llegada o no de Arturo Vidal. El viernes, el club 'escarlata' avanzó significativamente y le hizo una última oferta al jugador cumpliendo sus pretensiones económicas.

Los caleños le ofrecieron un contrato por dos años con un salario de 2 millones de dólares por cada año, lo que sin duda es un esfuerzo enorme para el contexto del fútbol colombiano. Ahora la pelota está de parte del mediocentro chileno, pero el tiempo se le agota para responder.

Este lunes sería el plazo máximo que América le habría puesto al 'rey Arturo' para dar una respuesta definitiva, sea por sí o por no. La Liga BetPlay arranca este fin de semana, por lo que en el club no quieren darle más largas a las negociaciones, y después de cumplir con las exigencias reconocen que no hay mucho más para pensar.

Incertidumbre en América de Cali por respuesta de Arturo Vidal

Mientras el viernes, luego de llegar a los números que pedía Vidal, había mucho positivismo en América para cerrar la negociación, la sensación en las últimas horas es de incertidumbre total. Y no solo porque no ha existido una respuesta oficial de parte del jugador, sino por lo que hay tras 'bambalinas' en las conversaciones con los 'escarlatas'.

Arturo Vidal es hincha furibundo -y canterano- de Colo Colo, y para nadie es un secreto que su deseo primordial es volver ahora mismo a su país para jugar los últimos años de su carrera. Volver a casa luego de más de 15 años en el exterior es un deseo que tiene el corazón, y por ahí pasa la decisión que tendrá que darle América.

Mientras en Cali esperan una respuesta pronto, durante el fin de semana, el representante del jugador se movió para presionar a Colo Colo de hacer una oferta cercana o superior a la de los 'diablos rojos', y aunque parece que todavía no la hay de manera oficial, el periodista argentino César Luis Merlo reveló que la junta directiva del 'cacique' se reunirá para hacer un esfuerzo de última hora para repatriar al futbolista.

Arturo Vidal aceptaría oferta de Colo Colo

Es más, Merlo aseguró que, de palabra, el 'cacique' ha "acercado posturas" con el representante de Arturo Vidal en las últimas horas, pero que a pesar de que la oferta no superaría a la de América, el jugador estaría dispuesto a resignar un poco de dinero con tal de regresar al equipo de sus amores. Eso revive la esperanza del elenco chileno y este martes, tras la reunión de la junta directiva, podría haber novedades definitivas para lograr la contratación.

🚨Colo Colo pisó el acelerador por Arturo Vidal y se mete en la disputa con América de Cali. 👇👇https://t.co/Y4DKbtxcBW — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 15, 2024

En tanto, en América de Cali esperan una respuesta lo más pronto posible y le han puesto como plazo este lunes para evitar que Vidal acelere otras negociaciones. En el club saben desde el principio que la vinculación no será fácil, pero tienen la tranquilidad de haber hecho el máximo esfuerzo de cumplir con todas las exigencias del jugador. El tiempo pasa y no hay nada decidido, pero los caminos del 'rey Arturo' ahora apuntan a Santiago, y no de Cali.

