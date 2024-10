Arturo Vidal enciende enorme polémica en Chile previo al duelo con Colombia: video

A muy pocos días de disputarse una nueva jornada de eliminatorias sudamericanas, las selecciones han dado a conocer los convocados para los duelos definitivos del mes de octubre.

En el caso de Colombia, el técnico Lorenzo aún no ha dado a conocer la convocatoria, mientras que sus rivales, Bolivia y Chile, no escatimaron y ya lanzaron sus nóminas para medirse con los cafeteros.

En el caso de Chile, el técnico Ricardo Gareca sorprendió con su llamado y dejó por fuera a varios referentes. Uno de ellos fue Arturo Vidal, quien encendió la gran polémica y fue crítico con el estratega por no llamar a hombre de "experiencia" y centrarse en una plantilla joven.

El volante chileno fue certero y aseguró que esta decisión es prácticamente “tirar a la basura estas Eliminatorias”, pues se necesitan hombre de alto calibre para enfrentar a rivales como Brasil y Colombia.

“No hay ni uno de los que han tenido experiencia. Los más jóvenes me alegro por ellos, la selección es un sueño, pero hay que saber en qué momento. Si quieres proyectar y tirar a la basura estas Eliminatorias, bien, prueba, pero todavía hay chances de ir al Mundial”, dijo.

Vidal fue severo y dijo que tendría que haber sido llamado. “Aunque no esté futbolísticamente bien, yo, 'el Huaso' (Mauricio Isla), Charles (Aránguiz) o Marcelo (Díaz), todos los que estén activos, tenemos que estar porque la selección lo necesita. Hay un entrenador que tiene otro proceso, pero ustedes no lo dicen. No puedes enfrentar a Brasil con cualquier jugador”.

Vidal fulminó a Gareca y prensa chilena

No obstante, el King Arturo no se detuvo ahí y fue muy crítico con la prensa chilena. “Sabía que me iban a preguntar, pero a mí me gustaría que los periodistas se mojaran un poquito, porque si yo digo lo que pienso, me matan”, aseveró.

“Estás arriesgando quedar afuera de otro Mundial. ¿Cómo vas a ir contra Brasil sin jugadores grandes? ¿Cómo no va a estar 'el Huaso', si fue el último capitán? Ustedes lo dejan pasar, esperan que yo hable en Twitter o Instagram”, dijo con respecto a Gareca.

Finalmente, Vidal, quien no ha sido llamado en los últimos ciclos, aseguró que no le ve "futuro" al proyecto con Gareca.

“No le veo rumbo a la selección cuando te enfrentas a dos de los equipos más fuertes del mundo. Colombia que no pierde hace más de 30 partidos, no sé, y Brasil que despierta con el pie derecho y te pueden meter cuatro o cinco goles”, sentenció.

Así está la tabla de posiciones en la eliminatoria