Atlético Nacional anunció a su nuevo presidente: ¿lo sacará de la crisis?

En Atlético Nacional el plan es empezar de cero a partir del próximo semestre. Hace un mes llegó Pablo Repetto a la dirección técnica, pero la renovación es total y no solo en lo deportivo.

Atlético Nacional nombró a su nuevo presidente

La semana pasada, el club confirmó la salida de Mauricio Navarro de la presidencia y rápidamente nombró a su sucesor. Hace instantes nada más, confirmó la llegada de Sebastián Arango Botero, un empresario antioqueño que viene de destacarse en el Grupo éxito.

¿Quién es Sebastián Arango Botero?

Arango Botero es graduado en Ingeniería Administrativa de la Universidad EIA de Medellín. Desde 2013 entró a trabajar al Grupo Éxito y ha escalado a puestos directivos en los que se ha destacado "por sus competencias y capacidades gerenciales para administrar, gestionar y liderar equipos enfocados en el logro de objetivos", dijo el club en un comunicado.

En el mismo comunicado, Sebastián Arango Botero escribió una carta en la que expresa todo su sentimiento por llegar a la presidencia de Atlético Nacional, club del que es hincha desde niño.

"Desde que era niño, Atlético Nacional me mostró el significado de la grandeza. Querer al verde se convirtió en una expresión de sentimientos que me han acompañado a lo largo de la vida", dijo de entrada.

"Hoy, la vida, mi carrera y la pasión por este equipo, me condujeron a la Presidencia de Atlético Nacional, el club de mis amores y estoy listo para que juntos hagamos de la confianza el punto de partida desde el cual la pasión y la razón nos orienten para volver a brillar", continuó más adelante.

Sobre la situación actual del equipo, Arango Botero dijo que "Nacional me ha enseñado que todo puede estar bien y que podemos levantarnos con fuerza. Me ha mostrado que no se puede perder la fe y que se puede confiar, porque eso es a lo que los invito. Sí, confiar en lo que somos: ¡una gran institución, un gran equipo!".

¿Cuando iniciará el ciclo de Sebastián Arango en Atlético Nacional?

El club informó en el mismo documento que Sebastián Arango iniciará funciones como flamante presidente a inicios de mayo y así tomar las riendas de las decisiones de cara al próximo semestre luego de ya quedar eliminado para lo que queda del actual.