¿Qué pasará con Autuori? Las razones del cortocircuito en Atlético Nacional

"Del profe Autuori habla es la prensa, nosotros no. Nosotros sabemos que hay puntos por mejorar y los vamos a tratar con él". Antes de jugarse la primera final, Mauricio Navarro había confirmado con NoticiasRCN.com lo que iba a suceder con Paulo Autuori, asegurando que su continuidad no estaba en duda y que el respaldo, fuera cual fuera el resultado, era importante para seguir camino a alcanzar los objetivos trazados en un proceso a mediano-largo plazo.

Y es que a pesar que la hinchada exige con fuerza la salida del brasileño, los resultados lo sostienen. En apenas un semestre ya fue campeón de Superliga, clasificó a una final de liga y clasificó al equipo a octavos de final de Copa Libertadores con dos fechas de antelación. Cumplió en todo lo que compitió y el hecho de no haber alzado el título de liga no es para tildar de 'fracaso' lo trabajado hasta el momento.

O al menos ese es el argumento principal de la directiva de Atlético Nacional para darle el espaldarazo a Autuori para continuar mientras las críticas y los insultos le llueven encima como una cascada. El fútbol tiene mucho de azar y el haber perdido un título en penales demuestra que hay algo meritorio dentro del proyecto.

El estilo Autuori: impopular, pero efectivo

Eso deja algo muy claro y es la visión/ambición del club respecto a los objetivos deportivos. El objetivo va un poco contrario a la idiosincrasia histórica, pues lo importante ahora no son las formas sino la finalidad. Es una conclusión fácil a la cual llegar si se analiza las decisiones de los directivos. Autuori no le da un fútbol vistoso a su equipo, pero es efectivo, cumple con los objetivos (deportivos y económicos con promoción de canteranos), y por tanto, y desde ese punto de vista, no habrían argumentos válidos para su salida.

Sin embargo, el sol no se debe tapar con un dedo y hay en la interna de Nacional hay una realidad más profunda de lo que es visible a los ojos externos. Lo que sucedió en los últimos minutos de la final con Millonarios en Bogotá es un retrato de lo que ocurre al interior del vestuario. Que lo acepten o no es otra cosa, pero en el equipo hay un cortocircuito entre jugadores y técnicos que llevaron a que las decisiones del estratega fueron cuestionadas y más en un momento frenético del partido.

Eso le restó autoridad a Autuori. Su larga y robusta experiencia, en la que cuenta con dos títulos de Copa Libertadores, deberían ser muestra de saber manejar un vestuario con nombres y egos pesados como los de Dorlan Pabón, Jefferson Duque y Jarlan Barrera, pero acá le costó al brasileño y lo cierto es que las imágenes hablan por sí solas y muestran que Pabón desautorizó los cambios que su DT iba a hacer en el cierre de dicho partido.

¿Un Nacional a la altura de su historia?

Ahora sí, hablemos del juego. Si bien a los entrenadores hay que juzgarlos por sus resultados, y en esa línea Paulo Autuori ha cumplido, también hay que ver las formas y más en un equipo del bagaje y de la historia de Atlético Nacional. La derrota en Libertadores contra Patronato, un equipo de segunda división, desnudó aún más un problema que ya era evidente hace rato, y es la poca capacidad de reacción ante momentos adversos en el 'verdolaga'.

Recogerás lo que siembras, dice un viejo dicho. En cuanto al juego, eso pasa con Nacional. Lejos de ser propositivos, con variantes tácticas, e intensidad, el equipo ha demostrado una cosa: ser compacto en el medio, atacar espacios y aprovechar la calidad individual para marcar. De ahí en adelante, replegarse y sufrir lo menos posible, por más que las maneras de defender también sean cuestionables.

Eso aún con jugadores de enorme categoría para el fútbol colombiano y con la capacidad de darle un fútbol ofensivo, intenso, con variantes para atacar y con solidez defensiva, que lo llevarían a cumplir todavía más, y de manera satisfactoria, los objetivos que los directivos han planteado.

"Queremos un equipo más propositivo"

Y es que todo esto no es un secreto para nadie o algo que no sepan en la directiva de Nacional. En entrevista con este portal, Mauricio Navarro lo había aceptado: "queremos un equipo más propositivo, que posiblemente controle más los partidos en algunos momentos. Para eso tendremos que revisar la nómina también".

Pero el presidente también confía en que es parte del proceso del fútbol no consolidar una idea táctica de buenas a primeras, que eso lleva tiempo, pero también hay que ser claros en que pocas luces deja este proyecto para alguna vez mostrar una idea ofensiva y sólida, como demanda la altura de Atlético Nacional. Mientras, el ambiente con la hinchada se enardece cada vez más y un nuevo bache del equipo harían insostenible la continuidad de Paulo Autuori. ¿Hasta cuándo es sano aguantar?