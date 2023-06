Alejandro Guerra desacreditó la rivalidad entre Nacional y Millonarios: "Revisemos las vitrinas"

A cuatro días del histórico título de Millonarios, siguen llegando comentarios por parte de referentes de Atlético Nacional. Ese el caso del acatante venezolano Alejandro Guerra, uno de los estandartes del 'verdolaga' en la conquista de la Copa Libertadores 2016. 'El Lobo' le mandó un recado a los 'azules' y afirmó que el clásico de los antioqueños es contra Once Caldas.

Varios campeones de ese memorable título contra Independiente del Valle han recordado dicha conquista para respaldar la superioridad de Nacional sobre los 'embajadores'. Alejandro Bernal dijo que los capitalinos "no se pueden sentar en la misma mesa" que los paisas.

"Hay que revisar las vitrinas"

Pues bien, Guerra también acudió a esa conquista para respaldar al equipo que actualmente dirige Paulo Autuori. El exjugador nacido en Caracas señaló que los clásicos se definen por el palmarés, por lo cual el rival por excelencia de Nacional debería ser el 'blanco blanco', el otro cuadro colombiano con una Copa Libertadores en su vitrina.

"En el fútbol, cuando se habla de clásicos hay que ir y revisar las vitrinas, las historias de los equipos. Ejemplo: Barcelona vs. Real Madrid, Boca vs River, Milán vs. Inter, Manchester City vs. Manchester United, etcétera. En Colombia Atlético Nacional vs. Once Caldas, los demás juegos NO SON CLASICOS", señaló Guerra en su cuenta de Twitter.

Etc… en Colombia Atl. Nacional vs O. Caldas los demás juegos NO SON CLASICOS — Alejandro Guerra (LOBOGUERRA18) (@18loboguerra) June 28, 2023

El rol de Guerra en la Copa Libertadores 2016

Guerra fue determinante para que Nacional pudiera ganar su segunda Libertadores. Los dirigidos por Reinaldo Rueda terminaron invictos la fase de grupos y acumularon 16 puntos, producto de cinco victorias y un empate. En octavos de final se reencontraron con Huracán y el venezolano se reportó con un doblete y una asistencia en el Atanasio Girardot, luego de empatar 0-0 en Argentina, para vencer al 'globo' 4-2.

En cuartos de final, el extremo nacido en Caracas volvió a ser decisivo pues anotó uno de los goles en la agónica remontada en Medellín. Los 'verdes' se impusieron 3-1 en casa con una anotación dramática de Orlando Berrío y pasaron a semifinales, luego de 21 años. Vio acción contra Sao Paulo y fue titular en la segunda final contra Independiente del Valle.