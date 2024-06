Atlético Nacional sacude el mercado de fichajes: jugador de Selección Colombia muy cerca

Atlético Nacional no quiere repetir los errores del primer semestre del 2024, motivo por el cual, la dirigencia del cuadro verdolaga sigue en la ardua tarea de poder contratar grandes figuras que puedan acompañar a los jóvenes en el segundo semestre y puedan ser protagonistas en el torneo finalización.

A la gran responsabilidad que tiene en el segundo semestre Atlético Nacional, las directivas del cuadro antioqueño siguen en la tarea de traer refuerzos de categoría a la institución, haciendo que nombres de varios futbolistas reconocidos sean vinculados con el equipo verdolaga para la próxima temporada.

Atlético Nacional cerca de fichar a William Tesillo

Según han dado a conocer varios medios nacionales, William Tesillo, defensa central que terminó contrato con León de México, estaría cada vez más cerca de jugar en Atlético Nacional para el próximo semestre, puesto que las negociaciones tuvieron un avance significativo durante las últimas horas.

Ante los rumores que se han presentado sobre la llegada de Tesillo a Atlético Nacional, Sebastián Arango, presidente del club, informó que hay varios jugadores en carpeta del cuadro verdolaga. Sin embargo, no confirmó que el jugador de la Selección Colombia pueda fichar con el cuadro antioqueño.

“Si me pongo a hablar de los nombres que tiene el profe en carpeta, no acabamos. Tiene más de 140 posibilidades, que seguramente aparecerán nombres que han sonado. Pero que a día de hoy es una posición que no tenemos nada concreto”, agregó el presidente del cuadro verdolaga.

Atlético Nacional próximo a presentar un nuevo refuerzo

Los rumores fueron creciendo, luego de que Atlético Nacional publicara en su cuenta de X (antiguamente llamada Twitter) un trino con un video de localización y un reloj, haciendo relación que en los próximos días o horas, podrá anunciar a su nuevo refuerzo, quien al parecer sería William Tesillo.

Cabe mencionar que otro de los jugadores que estarían en el radar de cuadro verdolaga sería Roger Martínez, quien al parecer ya recibió una oferta del cuadro antioqueño en las últimas semanas.