Falcao, Preciado y Arango: las ausencias de Colombia en el inicio de las Eliminatorias

El estratega argentino eligió a sus 26 convocados para el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. En el listado, Néstor Lorenzo llamó a gran parte de la base que ha estado con él en sus primeros partidos como técnico. El exasistente de Pékerman tendrá su primer partido oficial contra la Selección de Venezuela, el próximo jueves 7 de septiembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, tras varios partidos amistosos en donde mostró equilibrio en el campo de juego y se mantiene invicto.

En estos partidos, los ‘cafeteros’ vencieron a Japón, Alemania, Paraguay, México, Irak, Guatemala y Alemania. Además de empatar contra Estados Unidos y Corea del Sur.

La Selección está lista para las Eliminatorias

Luego de vivir ocho partidos de carácter amistoso, Lorenzo ya cuenta con su equipo para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, resaltando como novedad a Devis Vásquez, Jhon Córdoba, Jhon Jader Durán, Richard Ríos y Santiago Arias.

Ausencias en el combinado nacional

Entre los futbolistas no convocados se encuentran: Radamel Falcao, Harold Preciado, Andrés Llinás, ‘Chicho’ Arango, ‘Cucho’ Hernández, Yaser Asprilla, Gustavo Puerta, Oscar Cortés, Kevin Castaño, Sebastián Gómez y Kevin Mier. Como novedad, quedó por fuera del listado oficial el ‘Tigre’ Falcao, quien pese a ser un referente de la Selección Colombia no vive un presente futbolístico destacado y solamente suma ocho minutos en el balompié español y hace diez meses no anota un gol.

Del mismo modo, Harold Preciado brilla en el balompié mexicano con Santos Laguna. Sin embargo, Lorenzo eligió a Jhon Córdoba y Jhon Jader Durán, quienes son protagonistas en Rusia y en el fútbol inglés. En esta misma situación, se encuentra Cristian ‘Chicho’ Arango, quien es protagonista con el Real Salt Lake por su destreza y habilidad en el frente de ataque en la Leagues Cup.

Del mismo modo, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández es ídolo del club estadounidense Columbus Crew, en donde fue homenajeado por la hinchada con un tifo resaltando sus goles y gran trabajo con la institución.

