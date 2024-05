Benjamin Thomas gana la quinta etapa del Giro de Italia: vea aquí el remate

Benjamin Thomas se quedó con la quinta etapa del Giro de Italia 2024 luego de un tremendo remate en el que pudo sobrepasar a otros dos competidores con los que se había fugado en los últimos kilómetros de la carrera y el francés del equipo Cofidis terminó levantando los brazos en meta con un contundente cierre de jornada.

“Nunca me desesperé, nunca me di por vencido”, fueron las palabras del corredor francés ante los micrófonos de la competencia luego de ganar una etapa de 178 kilómetros en la que triunfó la fuga, pues el pelotón no estuvo cerca de atraparlos.

Benjamin Thomas gana etapa 5 del Giro: video

El ciclista francés Benjamin Thomas fue el ganador de la quinta etapa del Giro de Italia, este miércoles en la ciudad toscana de Lucca, mientras que el esloveno Tadej Pogacar, líder de la general desde el domingo, mantuvo con tranquilidad la 'maglia rosa'.

Thomas, de 28 años y bronce en la prueba de americana [o Madison] de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 y cinco veces campeón mundial en ciclismo en pista, dio al equipo Cofidis su primera victoria de la temporada. En la meta superó en el esprint por la victoria al australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) y al alemán Phil Bauhaus (Bahrain), segundo y tercero respectivamente.

El belga Tim Merlier, ganador el lunes de la tercera etapa, también participó en la pelea por el triunfo pero fue quinto, mientras que el colombiano Fernando Gaviria, igualmente con el mismo tiempo, entró en meta en el séptimo lugar.