Nairo Quintana destapa dura realidad que vive en pleno Giro de Italia 2024

El 2024 se ha tornado lleno de altibajos para el colombiano Nairo Quintana. Y es que después de estar ausente este año es de gran expectativa pensando un retorno por lo alto en la élite del ciclismo.

Sin embargo, para el nacido en Cómbita, estos primeros cuatro meses del año no han sido los esperados. De dos competencias en la que ha estado: Tour Colombia 2.1 y Vuelta a Cataluña, en ninguna de ellas ha logrado ser protagonista principal de su escuadra, el Movistar Team.

Precisamente, en la que hasta ahora era su primera carrera, Nairo sufrió una dura lesión que lo dejó por fuera de varios eventos ciclísticos.

Nairo confesó su dura realidad

En su participación en el Giro de Italia, Nairo reveló lo difícil que se ha vuelto a su nivel en Europa. Aunque aseguró que su ánimo siempre ha estado a tope, en materia física falta.

“De ánimos estoy muy bien y físicamente voy mejorando. He salido de una lesión y he venido a hacer el Giro de Italia sin estar en una condición máxima u óptima”, dijo en entrevista con AS.

Y agregó: “He perdido la posibilidad de estar en algunas donde podía haber hecho una serie de competición, de ganar estímulos de competición para el cuerpo para poder llegar aquí muy bien y ha sido todo lo contrario. No he tenido competición y he estado peleando entre salir del COVID y aprovechar los días que faltaban para llegar aquí al Giro y dejar la lesión atrás”.

Conociendo de antemano que está mermado por los diversos problemas físicos, también pidieron que apuntara a un resultado final para la competencia con el que quedaría conforme: “Siendo protagonista. No sé exactamente si ganando o no, pero siendo protagonista ya me iría satisfecho”.

El Giro disputó su cuarta etapa

El italiano Jonathan Milan se impuso este martes al esprint en la cuarta etapa del Giro de Italia, de 190 kilómetros entre Acqui Terme y Andora, tras la que Tadej Pogacar conservó su 'maglia rosa' de líder de la general.

Esta etapa llana, corrida parcialmente bajo la lluvia antes del final soleado en la coste noroeste de la península itálica, sonrió como era previsible a los velocistas, con Milan superando al australiano Kaden Groves y al alemán Phil Bauhaus.