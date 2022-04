Benzema, de negarle pases a Vinicus a vivir de sus asistencias

Para nadie es un secreto que Vinicius llegó a Real Madrid y fue recibido con muchas dudas. Su falta de definición y sobre tenencia de la pelota lo estaban llevando a un punto de criticas constantes. Pero esta temporada ha encontrado su rendimiento y ha sido el detonante para que Benzema se convierta en ese delantero indomable para las defensas rivales, decisivo y que pasó de negarse a los pases del brasileño a vivir de sus asistencias.

La clasificación del Madrid a semifinales de Champions es producto de un Benzema poderoso, goleador y adueñado de esa mística única del equipo español, que hoy se hace más fuerte gracias a un joven extremo que supo evolucionar al punto de ser otro protagonista de la épica.

Relación tensa de maestro y alumno

Y es que todo este contexto va mucho más allá de las criticas de la prensa a Vinicius por su falta de definición o a Benzema por no ser el goleador, aunque siempre estuvo tapado por CR7. La relación entre ambos estuvo en una tensión constante.

En 2020, previo a un partido de Champions League, el delantero francés le pidió a Mendy que no le pasara el balón a Vinicius, que jugaran juntos porque él parecía estar en contra. “Juega fatal. Hermano, no se la pases a él. Juega en nuestra contra”, fueron las palabras en francés, captadas por las cámaras en uno de los pasillos del estadio y que claramente el brasileño no pudo entender.

🎙💬 Benzema : "Il fait n'importe quoi. Joue pas avec lui, il joue contre nous" ► https://t.co/xrNQ10PNuK pic.twitter.com/wLF132tV1f — RMC Sport (@RMCsport) October 28, 2020

A esto se sumó una crítica un tiempo después de Benzema, en la que en pleno partido le pedía al extremo que levantara la cabeza luego de que los ataques del joven jugador no fueran bien finalizados y ya estaban molestando al delantero.

Y aunque todo este panorama luzca como una mala relación, por lo menos para Vinicius, el francés ha sido un maestro y una persona que lo ha apoyado en su proceso de crecimiento. "Benzema, sin ningún género de duda, me ha ayudado desde el primer día. Aconsejándome sobre cómo decidir mejor y, siempre que hemos jugado juntos, diciéndome que esté tranquilo y concentrado", dijo en declaraciones publicadas por AS.

Y también añadió que en el campo le daba instrucciones para que lograra controlar lo que estaba sucediendo. "En un partido contra el Atlético, perdí el balón y nos marcaron. (Benzema) Me propuso cambiar de posición unos minutos porque así recibiría menos y recuperaría la confianza para reengancharme al juego. Lo hicimos y funcionó a la perfección (...). Es un privilegio aprender de él", contó.

Hoy la dupla está on fire

Chelsea fue la victima que sufrió el buen momento de este par de jugadores. Cuando el equipo ingles llevó a la serie a tiempo suplementario, tras empatar 4-4, fue la dupla la que desató el problema para Real Madrid: Vinicius recibió por la izquierda, entró al área y con un sutil centro encontró a Benzema para que de cabeza encontrara el pase a semifinales de Champions League.

Una sociedad que también la vimos en acción ante PSG, con un gol juntos y otros dos con ellos involucrados, y que en LaLiga se ha repetido varias veces. No por nada entre ambos han creado 14 goles está temporada, algo que no sucedía hace siete años entre Cristiano y Benzema. Por eso las palabras del francés ya cambiaron:

"Tomemos a Vinícius Jr. como ejemplo. Está haciendo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Solo tienes que hablar con él más. Al terminar con tres oraciones en el campo, terminamos con tres movimientos, que le enseñan cosas, especialmente en los últimos veinte metros. Levanta la cabeza, apunta hacia adelante. Ya ha empezado. ¡Hoy, este es Vinícius Junior!".

