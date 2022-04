Villarreal dio el batacazo en Múnich y eliminó al Bayern de la Champions League

El Villarreal eliminó este martes al Bayern en Múnich (1-1; 1-0 en la ida) en cuartos de final de la Liga de Campeones, clasificándose por segunda vez en su historia a semifinales de la máxima competición europea.

Lea también: Liverpool y Luis Díaz, a sellar el cupo a 'semis' contra el Benfica en Champions League

Cuando el partido se encaminaba a la prórroga luego de un gol del delantero polaco Robert Lewandowski en el minuto 52 luego de un fallo en la salida del balón de la defensa visitante, el Villarreal agrandó su epopeya en esta Champions tras un gol agónico del volante nigeriano Samu Chukwueze (88) al culminar una contra que dejó helado el Allianz Arena.

#FCBVIL #UCL



بايرن ميونخ 1 × 1 فياريال | هددددف التعادل HD🎥



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



to never miss any goal Follow @FA_GO7 pic.twitter.com/HqHJ8EwGqW