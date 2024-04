¿Seguirá con vida en Libertadores? Así están las apuestas para Palestino vs. Millonarios

No hay un mañana para Millonarios, esta noche está obligado a ganarle a Palestino si no quiere quedar al borde de la eliminación de toda posibilidad de avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores.

Millonarios, obligado a ganarle a Palestino en Libertadores

El triunfo de Bolívar sobre Flamengo en La Paz este miércoles, condicionó al 'embajador' de llevarse los tres puntos en Chile y así empatar al 'mengao' en el segundo lugar de la tabla -o incluso superarlo por diferencia de gol- con cuatro unidades.

Los dirigidos por Alberto Gamero no tienen margen de error y tienen que sí o sí conseguir su primer triunfo en la actual Copa Libertadores frente a Palestino para que crezca la esperanza de lograr la hazaña de quitarle al 'Fla' el cupo a octavos de final.

Sobre el papel no parece una tarea difícil, pues el conjunto 'árabe', como se le conoce a Palestino en suelo 'austral', es un equipo históricamente pequeño en su país y a lo largo de la Libertadores ha mostrado ser el rival a vencer en este grupo.

En Millonarios no se confían y no todas las estadísticas están a su favor. De hecho, en las apuestas tiene un leve favoritismo, pero no por un margen amplio y eso incrementa las dudas por lo que pueda pasar esta noche en la ciudad de Coquimbo.

Así están las apuestas para Palestino vs. Millonarios

Una victoria del cuadro 'embajador' paga 2.65 veces más de lo apostado, un puntaje poco inferior al 2.85 que están pagando las casas de puesta en caso de un triunfo de Palestino.

Lo llamativo de este balance es que las apuestas pronostican un partido emocionante y abierto, pues creen que el resultado menos probable es un empate, pagando 3.25 por encima de lo apostado en caso de que el marcador termine en 'tablas'.

Y es que aunque parezca increíble, las casas de apuestas tienen argumentos para dar un pronóstico parejo para este encuentro. Ni Millonarios ni Palestino han ganado en la actual Copa Libertadores, y aunque en el juego el 'embajador' pareciera superior, lo cierto es que la diferencia en la tabla con los chilenos es de apenas un punto.