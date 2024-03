La frase de Bodmer sobre Nacional que lo tiene en el ojo del huracán: habló de frente

En Atlético Nacional se cambió de timonel, pero todavía persiste el limbo por la mala situación deportiva que atraviesa. Aún con la llegada de Pablo Repetto, el equipo no mostró una mejora significativa y los malos resultados siguen siendo la constante.

Eso ha provocado que la tensión con la hinchada continúe aunque no con la misma violencia que hace unas semanas, cuando Jhon Jairo Bodmer se vio obligado a renunciar al club a raíz de denuncias de muerte en su contra y en contra de su familia. Días más tarde los directivos también fueron víctima de esto, pero hasta el momento han decidido continuar.

Jhon Bodmer pensó en irse a Estados Unidos para escapar de amenazas de muerte

Aunque muchos dudaban, el asunto de amenazas al interior de Atlético Nacional era muchísimo más grave de lo que pensaba. Es más, no iniciaron ahora con el mal arranque de temporada, sino que vienen desde diciembre e incluso llevaron a Bodmer a pensar en la posibilidad de dejar Colombia para refugiarse en Estados Unidos. Así lo confirmó el propio entrenador al dar detalles crudos de esta terrible situación que ha tenido que pasar.

"Lo de las amenazas es una realidad, no es un cuento, es la realidad. Una vez llegó la noticia de las amenazas, me ubicaron que si me interesaba irme para Estados Unidos vía asilo. Esto es un país normalizado: no puede ser que desde diciembre me estén amenazando, pero es normal en el fútbol. Es un tema muy tiste, pero así es, es un tema normal, desde diciembre había amenazas, les di manejo, es un tema que las personas de Nacional viven a diario, se le dio manejo, me ubicaron por redes sociales, una vez llegaron a mi celular, mi número privado, les dimos manejo, no se habían metido con mi familia, pero avanzaron a la familia y ellos no están acostumbrados a este tema, lo evaluamos, le dimos largas, se sumaron los resultados, un camerino con presión extra. Tenía la tranquilidad que quería y sentía que tocaba darle un aire al camerino era por el bienestar de todos, del camerino, sentía que había respaldo de jugadores, de los directivos, pero sentía que tenía que buscar darle un aire al grupo, había puna presión hacia mí y hacia los jugadores y dijimos: vamos a dar un paso al lado, no pasa nada", contó en diálogo con Caracol Radio.

"En Nacional no sentí la presión que la gente habla"

Por otro lado, Bodmer fue cuestionado si los malos resultados se debieron a la constante presión a la que estaba siendo sometido de parte de los hinchas de Nacional para mejorar el estilo de juego, ganar y convencer a todo el entorno 'verdolaga' por la inmensa historia que tiene el club y que exige estar a la altura en todas las competencias. Sin embargo, el DT sorprendió declarando que nunca sintió esa presión en el equipo y que en todo momento se sintió preparado para el reto de dirigir a un gigante del FPC como Atlético Nacional.

Vea acá: Definidos los posibles rivales de Millonarios y Junior en la Copa Libertadores 2024

"Es muy sencillo y puede que existan diferencias en la forma, pero yo no sentía la presión de la cual la gente habla, porque la presión viene del mundo mediático, esa es la presión que se puede generar y con la cual se puede desgastar. Acá no importa si hay 13 millones de hinchas que presionan o no, en el mundo mediático hablan bien y mal. Uno aprende y se aísla del mundo mediático, voy a mi trabajo tan tranquilo que desarrollaba mis trabajos tranquilos", declaró.

"Uno nota qué jugador tiene vida mediática y eso hay que ir atacando para que las cosas vayan mejorando. Yo me sentí muy cómodo, muy a gusto. Claro que me sentía preparado, muy a gusto. Dirijan cuatro partidos y saquen una final contra Millonarios, el equipo con mejor proceso y rendimiento y gánenla, y gánenla teniendo en cuenta los lesionados y los convocados a procesos de Selección. Si uno revisa, uno dice que el balance fue muy bueno y con proceso, con tiempo, se hubiese podido consolidar muchas cosas. Me sentía preparado e hice cosas muy buenas y también hay cosas por mejorar y corregir", añadió.

Bodmer se da un balance positivo en Nacional

Por último, Jhon Jairo Bodmer también realizó un barrido general de cómo fue su balance en Nacional, dando una conclusión positiva. El título de Copa BetPlay fue su mayor respaldo, pero también fue autocrítico con los malos resultados recientes, aunque se mantuvo firme en que tenía toda la capacidad para mejorar esa senda y mostrar una imagen mucho mejor con el tiempo.

"Si uno se queda con la realidad más cercana, pues digamos que mi sentimiento es de impotencia por muchas cosas. Pero estuve cuatro meses largos, alcancé a ser partícipe de un título, así que al final el balance tiene muchas cosas buenas. Nadie quiere salir de una institución, la que sea, pero yo quería continuar, tenía la convicción que se podía escalar y crecer desde la idea de juego y seguir trayendo jugadores para armar una nómina competitiva. No se cumplieron con los objetivos, la experiencia fue buena, logramos mostrar nuestro trabajo y por resultados muchas cosas no funcionaron como creíamos. Creo que fue más lo positivo que lo negativo", apuntó.