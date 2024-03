¿Ramón Jesurún le cerró la puerta a Bogotá para ser la casa de la Selección Colombia?

Una de las fuertes discusiones que se ha formado en el entorno de la Federación Colombiana de Fútbol a lo largo de los años es la sede de la Selección Colombia para jugar los partidos de Eliminatorias Sudamericanas, pues muchos consideran que el equipo nacional debe visitar varias ciudades y no solo quedarse en Barranquilla, que en la actualidad es la casa de la selección.

Ahora, la discusión volvió a tener relevancia tras las declaraciones de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, que entre líneas dejó claro que la capital del Atlántico seguirá siendo la casa del equipo nacional y dudo la posibilidad de que el equipo cafetero esté en la ciudad de Bogotá.

Ramón Jesurún confirmó a Barranquilla como la sede de la Selección Colombia

En primera instancia, Ramón Jesurún dejó claro que Barranquilla es una de las ciudades más futboleras de Colombia, además de tener uno de los escenarios deportivos más grandes del territorio nacional, motivo por el cual, ha llevado el nombre de la ‘Casa de la Selección Colombia’ durante los últimos años.

“Barranquilla tiene el estadio más grande del país, un aforo de 47 mil personas y no necesariamente la parte económica, pero el mayor público de colombianos puede ver a su Selección. Fisiológicamente, está claro y contundente, que el mejor sitio para jugar es Barranquilla, lo dicen los entendidos, los médicos, los técnicos, pero uno habla con los jugadores, los jugadores estrella de la Selección y todos dicen, ‘no nos cambien de Barranquilla’”, aseguró Ramón Jesurún en conversaciones con Caracol Radio.

Además, agregó: “no se puede ser injusto con Barranquilla. Barranquilla es una ciudad pletórica, amable, entregada históricamente a la Selección. Las grandes clasificaciones a los Mundiales las hemos conseguido allá”.

¿Ramón Jesurún le cerró la puerta a Bogotá?

Al momento de hablar de Bogotá, Ramón Jesurún se mostró inconforme por la alianza a pública privada que se anunció en el 2023 para la remodelación del Estadio El Campín, afirmando que es increíble que el máximo escenario deportivo de la capital de la República solo tenga capacidad para 45.000 espectadores.

“El Campin es un estadio depreciado, porque se construyó hace 60-70 años y es poco lo que le han hecho y están con una APP (alianza pública privada) dizque para 45 mil personas, me da risa eso ¡45 mil personas el nuevo estadio El Campin! Entonces no pidan Selección Colombia nunca, no puede ser que la capital de la república tenga un estadio tan pequeño cuando Lima tiene 4 estadios de 60 mil personas”, añadió Jesurún.