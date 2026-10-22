Esto es lo que costaría ir a la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla: precios estimados

La final de la Copa Sudamericana enfrentará a dos gigantes del continente como Boca Juniors y Atlético Mineiro y se disputará el próximo sábado 21 de noviembre a las 5:00 p.m. (hora colombiana) en el nuevo Metropolitano de Barranquilla.

Ante este panorama, los organizadores han comenzado a delinear los detalles logísticos, incluyendo las fases de comercialización de las entradas y los precios estimados para los hinchas que deseen vivir la fiesta del fútbol en el coloso de la Ciudadela 20 de Julio.

El proceso de venta de la boletería se estructurará bajo estrictos lineamientos operativos para garantizar una distribución equitativa y segura. Según la planificación preliminar, la venta se dividirá en etapas clave.

La denominada Fase 2 estará enfocada exclusivamente en las entradas de Categoría 3, ubicadas en las tribunas de Sur y Norte. Estos tiquetes estarán destinados de forma prioritaria a las parcialidades de los equipos finalistas, y su distribución quedará a cargo de los propios clubes mediante los mecanismos internos que elijan, priorizando a socios, abonados y seguidores frecuentes.

Por su parte, la Fase 3 contemplará la comercialización de las localidades de Categoría 1 (correspondiente a la tribuna Occidental). Si bien una parte de estos boletos se asignará a los seguidores de los finalistas, el grueso estará disponible para el público general, descontando los espacios reservados por protocolo para patrocinadores, autoridades y directivos. Asimismo, se prevé la habilitación de posibles remanentes de las categorías 2 y 3 de fases anteriores.

Posibles precios de la boletería final Sudamericana

En cuanto al apartado económico, los precios de las entradas han sido proyectados tomando como base los costos de finales pasadas y los ajustes propios de un evento de categoría global. Los valores estimados se dividen de la siguiente manera:

Categoría 3 (Sur y Norte): Alrededor de 105 dólares (aproximadamente 335.000 pesos colombianos).

Categoría 2 (Oriental): Cerca de 160 dólares (unos 515.000 pesos colombianos).

Categoría 1 (Occidental): Aproximadamente 240 dólares (cerca de 765.000 pesos colombianos).

Localidades VIP (Categoría 2): Con un costo estimado de 200 dólares (unos 640.000 pesos colombianos).

¿En cuánto están los vuelos?

Con la alta expectativa generada por la final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, los trayectos desde el Aeropuerto Internacional El Dorado (BOG) hacia el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz (BAQ) registran un fuerte incremento en la demanda para el fin de semana del sábado 21 de noviembre.

Debido a la alta ocupación, las tarifas ida y vuelta oscilan entre los $600.000 COP (aprox. 190 USD) y los $950.000 COP (aprox. 300 USD) en tarifa básica, pudiendo superar el $1.200.000 COP en horarios pico o con equipaje facturado.

El trayecto aéreo Bogotá–Cartagena suele mantener mayor disponibilidad de frecuencias. Desde la Terminal de Transportes de Cartagena o servicios de Vans (como Berlinas o Marsol), el traslado terrestre a Barranquilla tarda unas 2,5 horas por la Vía al Mar.